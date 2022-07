VIPS de CARAS curtem noite de cinema em elegante hotel

Seed Incorp assina sessões com filme de Gloria Pires e o documentário de Orlando Morais

Revista CARAS Publicado em 22/07/2022, às 19h05

Com o objetivo de proporcionar momentos inesquecíveis para os convidados vips de CARAS em Campos do Jordão, a Seed Incorporadora, reconhecida no mercado de casas de alto padrão na capital paulista, fez questão de aliar luxo e cultura ao assinar duas sessões de cinema para um time estrelado durante a temporada no Hotel Ort.

Entre os vips, o ex-BBB Caio Afiune (33) e a amada, Waléria Mota (32), e os influencers Driely Bennettone (33), Dhully Zanela (19), Fabio Marx (26) com Wesley Almeida, e Jade Seba (29) com o marido, o ator Bruno Guedes (28).

A primeira sessão exibiu com exclusividade o filme A Suspeita, lançado em 6 de julho, com direito à mensagem especial da atriz Gloria Pires (58), produtora e protagonista do longa: “Viva o cinema nacional!”. Na segunda sessão, o documentário Orlamundo, do cantor e compositor Orlando Morais (60), premiado Melhor Do­cumen­tário no Los Angeles Indepen-dent Film Festival Awards em 2019. “Estamos apostando em uma vertente mais humanizada, na arte e no lifestyle, que é um diferencial no mercado de construção”, celebra Felipe Dantas (31), gerente de parcerias da Seed.

Jade Seba curte com o marido, o ator Bruno Guedes

Fernanda Zorte e Diogo Machado

O decorador e influencer Fabio Marx com Wesley Almeida