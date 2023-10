Théo Medon revela sonho de ter carreira internacional: ‘Ser o Homem-Aranha'

Após encerrar ciclo no SBT, Théo Medon entrega planos na música e sonha alto

A transição da infância para a adolescência pode até ser um problema para alguns, mas não para Théo Medon. Aos 13 anos, o ator reconhece não somente as transformações pessoais como também as profissionais: após cinco anos interpretando o personagem Mario Antunes na sequência das novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, ambas exibidas pelo SBT entre 2018 e 2022, o artista se sente pronto para novos desafios. “Desde pequeno eu trabalho na TV e isso sempre exigiu de mim uma certa maturidade. Com a idade avançando, essa maturidade se reflete em outras coisas como a forma como me alimento, a estética, a saúde... Novas pautas estão surgindo”, reflete ele, que iniciou a carreira aos 6 anos, estreando na novela A Lei do Amor, exibida em 2016 na Globo. “Mas, querendo ou não, ainda sou só um garoto de 13 anos”, completa, aos risos.

Embora crescer em frente às câmeras tenha sido um dos principais motivos que levaram Théo à maturidade, a base familiar foi essencial para que ele pudesse trilhar um caminho rumo ao sucesso. “Ter uma base sólida e forte, uma família unida, é o segredo de tudo. Principalmente, quando você ainda não é adulto. Sozinho fica bem mais difícil chegar a algum lugar mais longe”, afirma. Em casa, ele recebe o apoio incondicional de sua mãe, a empresária Simone (37), de seu pai, o gerente comercial do ramo petroleiro Moab (38), e até mesmo da irmã caçula, a fofa Lara (6). “Meus pais me fazem ter mais confiança em mim mesmo. Eles sabem qual é o meu melhor e estão sempre ao meu lado para incentivar. Eles mudaram de vida por mim”, entrega o ator teen, que, por conta do trabalho, deixou a cidade do Rio de Janeiro para viver na capital paulista. “Viemos para São Paulo há seis anos, quando passei nos testes do SBT. Foi uma loucura! Nos estabilizamos e, por enquanto, não pensamos em voltar para o Rio”, conta ele, adaptado à mudança.

Como qualquer outro garoto de sua idade, Théo procura viver ao máximo todas as experiência que surgem. Para ele, ser ator nunca o impediu de nada. “Apesar de sempre estar no set, vivia num ambiente com muitas crianças da minha idade. Nunca senti peso algum”, relembra ele, que também não vê problema ao ser abordado quando está na escola, por exemplo. “Eu acho bacana, não vejo com maus olhos. Se até o Pelé nunca negou uma foto com ninguém, quem sou eu para negar?”, brinca. “Sempre tivemos cuidado para preservar a vida pessoal dele. Costumamos dizer que dentro de casa ele é o Théo Fernandes. Fora, ele é o Théo Medon”, emenda Simone, que divide seus afazeres profissionais com os cuidados do herdeiro. “É uma linha muito tênue trabalhar com seu próprio filho. É difícil, pois preciso preservar nossa relação, mas, ao mesmo tempo, se torna simples, pois, como mãe, busco zelar por sua imagem de forma que nenhum produtor ou diretor faria”, defende ela.

De férias da TV, Théo tem aproveitado o período para aperfeiçoar um outro talento: a música. Depois de lançar o EP Rockstar, no ano passado, atualmente, ele se prepara para estrear a boyband Quatro K junto de Henrique Bonadio (15), Pedro Miranda (16) e Lucca Omura (15). “Estou investindo na carreira musical, mas não quero deixar a atuação de lado”, avisa ele, sem esconder que seu maior objetivo é a carreira internacional. Principalmente, após interpretar em inglês o personagem Eduardo na série Passaporte para a Liber dade, em 2021. “Tenho essa meta! O grande sonho da minha vida é ser o Homem-Aranha, estar na Marvel. Quem sabe eles não precisem de um personagem brasileiro e lembrem de mim?”, idealiza, aos risos.

FOTOS: GY ALVEZ