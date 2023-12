Tendências criativas de Renata Costa

Empresária carioca, Renata Costa assina cenografia moderna e sofisticada

A própria história de CARAS serviu de inspiração para Renata Costa (44) criar a atmosfera perfeita na comemoração dos 30 anos da publicação no Brasil. À frente da Equipe 10, assessoria focada em eventos para o mercado corporativo, a empresária escolheu cada detalhe da ambientação com zelo e requinte. “Fiquei extremamente honrada com o convite de assinar a cenografia da festa. Pensei em oferecer aos convidados uma experiência única, que os aproximasse dessa jornada da publicação aqui no Brasil, afinal, já são 30 anos caminhando com famosos e presente nas maiores coberturas do País”, explicou ela, que saiu do Rio e desembarcou em SP para acompanhar de perto os preparativos. “A cada dia estamos mais presentes na capital paulista. Inclusive, a partir de 2024 estaremos com um escritório

na cidade e esse evento está preparando nossa chegada em solo paulista”, adiantou Renata.

No salão do Teatro B32, onde aconteceu a festa, a empresária usou e abusou de sua criatividade e olhar apurado. “Trouxemos modernidade no mobiliário, de forma que o cenário ficasse despojado e, ao mesmo tempo, chique. Além disso, cada detalhe foi idelizado para combinar com as cores e a estrututra do espaço”, pontua ela.

FOTOS: PAULO SANTOS