Reinvenção e ânimo guiam Silvio Santos

De volta ao SBT, o apresentador Silvio Santos se alegra ao planejar futuro

Por Mariana Silva Publicado em 16/05/2022, às 08h26

Sob aplausos e gritos de “Silvio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver”, Silvio Santos (91) entrou no estúdio para gravar o Programa Silvio Santos. Depois de oito meses afastado do dominical, ele se divertiu com a plateia e, pela primeira vez, participou de uma dinâmica diferente: disputou o Jogo das Três Pistas, quadro comandado por Patricia Abravanel (44), e enfrentou o apresentador Carlos Massa (66), o Ratinho. Além disso, Silvio também apresentou quadros como o Jogo dos Pontinhos e o Não Erre a Letra. “Domingo de muita alegria! Impressionante como Silvio Santos se reinventa. Inacreditável que no auge dos seus 91 anos ele se levanta como um gigante pronto para transpirar sua alegria única e personalidade singular. Todos estávamos com muita saudade! Que vida inspiradora. Você é muito amado”, comentou Patricia. “Fui o primeiro convidado na volta do Silvio, estou feliz e grato demais por esse momento. Foi muito divertido”, emendou Ratinho.

O afastamento de Silvio aconteceu, inicialmente, por conta da pandemia de covid-19. De início, o Patrão ficou longe de sua emissora por 16 meses, entre janeiro de 2020 a julho de 2021. Em agosto do ano passado, depois de estar vacinado, ele chegou a voltar aos palcos em comemoração aos 40 anos do SBT, mas duas semanas depois foi afastado novamente de suas funções e substituído pela filha número 4. “A Patricia conduziu tudo muito bem. Tem talento para isso. Que sorte a minha”, declarou Silvio, que passou boa parte de seu afastamento em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Para voltar à emissora paulista com uma imagem totalmente renovada, o apresentador cuidou do visual e, com a ajuda de seu cabeleireiro e amigo Jassa (74), tingiu os fios brancos. “Cuidar do cabelo é melhor que operação plástica. Eu, assim, estou um velho de 91 anos de idade, meu cabelo está todo branco. Quando chego aqui, saio um jovem”, analisou Silvio, que ainda brincou sobre a transformação de sua imagem e separou a função de apresentador de sua identidade original, Senor Abravanel. “Faz parte da minha trupe o Silvio Santos. Eu sou o dono da trupe, o velho, e agora tem o artista que é o Silvio Santos”, disse ele, bem-humorado. Apesar dos rumores de uma possível aposentadoria, Silvio descarta a possibilidade de deixar a TV novamente nos próximos meses — ele já programou a edição 2022 do Troféu Imprensa. “Eu voltei de forma definitiva e, por enquanto, serei eu no palco. Quando não puder, a Patrícia fica”, afirmou. Gravando duas vezes por semana, para manter a saúde e disposição, ele revelou ainda que tem praticado exercícios físicos. “Costumo andar na esteira cerca de uma hora por dia. Nos últimos tempos, relaxei um pouco, mas vou voltar”, explicou.

Bastante animado por receber o carinho do público e de seu elenco dominical, Silvio quer mais novidades. “Terão mudanças”, avisa. Entre as recentes empreitadas da emissora, está a contratação de Otaviano Costa (48), que volta ao SBT após 25 anos. “Foi um dos dias mais nervosos e emocionantes da minha vida. De frente para o cara!”, celebrou ele no encontro com Silvio. Otaviano comanda o Cozinhe Se Puder – Mestres da Sabotagem, reality que marca o retorno de Otaviano à TV aberta após três anos de trabalhos na internet com o OtaLab, no UOL, além de empreitada solo no mundo da produção audiovisual. “Quando eu entrei no SBT, comecei a me olhar, a perceber a voltagem das conversas, dos olhares. E fez muito sentido nesse momento da minha carreira voltar à TV aberta por aqui, pelo SBT”, declarou.