Rei Charles III mede sua popularidade em evento

No evento que celebra oficialmente o primeiro aniversário como monarca, Rei Charles III e Camilla reafirmam a força da Coroa e cativam os súditos

O ditado popular diz que comemorar aniversário antes da data pode trazer má sorte. Não na Inglaterra! O rei Charles III completará 75 anos apenas em novembro, mas seguindo a tradição de mais de dois séculos, o país parou para acompanhar o Trooping The Colour, evento que celebra oficialmente o aniversário do soberano inglês. O motivo? Como as temperaturas na Grã-Bretanha são mais amenas em junho, elegeu-se o mês para marcar o festejo oficial de aniversário dos monarcas. Ou seja, Charles, assim como sua mãe, Elizabeth II (1926-1922), tem o privilégio de celebrar duas vezes a data. “Obrigado a todos que participaram das comemorações de hoje!”, disse o rei, durante a cerimônia na capital inglesa, Londres.

Logo pela manhã, o monarca deixou o Palácio de Buckingham a cavalo e acompanhado do príncipe William (41), de seus irmãos Anne (72) e Edward (59), além de 1400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos. A comitiva real seguiu em procissão pelas ruas da cidade, sendo saudada por uma multidão de súditos. “Eu sinto que, mais do que qualquer outra coisa, é meu dever me preocupar com todos neste país”, frisou Charles, cujo evento serviu de termômetro: as ruas cheias provam que ele tem conseguido reconquistar sua popularidade entre os súditos.

Enquanto isso, a rainha consorte, Camilla Parker Bowles (75), e a Princesa de Gales, Kate Middleton (41), com os herdeiros, George (9), Charlotte (8) e Louis (5), seguiram o trajeto a bordo de uma carruagem. As crianças, aliás, mais uma vez, roubaram a cena. Apelidado pelos britânicos de Príncipe Traquina, Louis fez caras e bocas, brigou com os irmãos e até bateu continência para a multidão. “Ele tem energia de sobra. É uma criança que não tem medo de nada, gosta de explorar e descobrir coisas novas”, falou Kate, que usou um modeilto verde assinado por Andrew Gn (54). Para William, expor as crianças aos compromissos da Coroa é um processo natural e sem pressão. “Acho que quando eu puder equilibrar isso com a escolaridade deles, eles definitivamente serão expostos a isso de forma mais intensa. Faz parte do que fazemos”, apontou o primeiro na linha de sucessão ao trono, em uma clara alfinetada ao irmão, Harry (38), que renunciou às funções reais.

Após cruzar as ruas de Londres e revistar as tropas, Charles se reuniu com a família na sacada de Buckingham para o tradicional aceno aos súditos e a apresentação da Royal Air Force, que coloriu o céu da cidade com acrobacias. “Ao longo dos anos aprendi muito sobre esse papel com minha mãe. O trabalho de observar é essencial”, falou o soberano, que acompanha a festividade desde a infância e, hoje, pela primeira vez, assume o papel de protagonista do evento. A ausência do príncipe Harry e sua Meghan Markle (41) já era esperada, mas ainda assim causou indignação nos súditos. “Minha família me isolou. Eu fiquei muito decepcionado”, lamentou Harry. Apesar da ausência, no dia seguinte, data em que a Inglaterra celebrou o Dia dos Pais, o rei fez questão de exaltar seu amor pelos filhos. “Aos pais de todos os lugares, desejamos um Dia dos Pais especial hoje. Se seus filhos querem mudar a sociedade, ouça suas razões e o idealismo por trás deles”, frisou Charles.