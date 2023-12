Registros eternizam data histórica

À frente do Rodoxisto, Ari e Marlene Silva selam parceria

Nada melhor do que registrar bons momentos. Pensando nisso, o casal de empresários Ari (50) e Marlene Silva (42), presidentes da Rodoxisto, que atua no segmento de transportes, seguros e startups no agronegócio nacional, promoveu uma experiência divertida aos convidados de CARAS: uma cabine de fotos personalizada. “Ficamos muito felizes e animados em participar desta noite”, disse Ari. Com mais de 20 anos de atuação, a empresa paranaense se destaca como a maior transportadora de hortifruti do Brasil e cobre todo o território nacional. “É uma grande honra unir nossa marca à CARAS. Torcemos para que este seja o início de uma nova história dentro da nossa empresa”, disse Marlene.

Presença ilustre na festa, a atriz Nivea Maria (76) fez questão de garantir seu registro. “Achei uma iniciativa muito divertida. Parabéns, CARAS!”, declarou a atriz.

FOTOS: PAULO SANTOS