Produtora Daniela Busoli e José Júnior levam Betinho, de Júlio Andrade, à Cannes

Elenco e equipe por trás de Betinho: No Fio da Navalha se reúnem para promover série no Canneseries

Momento para festejar as conquistas dos brasileiros! Disponível no Globoplay, a série Betinho: No Fio da Navalha é a única obra do nosso País selecionada para concorrer entre as melhores séries do mundo no Festival Internacional de Séries de Cannes, o Canneseries, no sul da França. Para brindar uma conquista tão especial, o elenco e produção do seriado viajaram até o litoral francês para participar da badalada festa da televisão mundial.

Entre os nomes que marcaram presença no evento, destaque para Daniela Busoli, diretora-geral da Formata e produtora da série, e Júlio Andrade (47), o grande protagonista da produção. “A gente foi muito aplaudido, foi muito lindo! Eu acho que nunca tinha vivido uma experiência tão linda, tão emocionante, de trazer uma história tão importante e tão brasileira”, vibrou ele, direto da França, ao acompanhar a repercussão da série por lá.

Betinho remonta, em oito episódios, a história do sociólogo Herbert de Souza (1935-1977), que lutava por causas sociais de grande importância, como o combate à fome. Durante sua trajetória, Betinho ainda preci sou encarar outros delicados desafios, como a batalha contra a AIDS e a perseguição da ditadura no Brasil.

“Tenho tanto orgulho deste projeto. Julinho é um titã. Que presente essa série! Sem palavras por essa incrível oportunidade. Experiência única estar no Canneseries com Betinho. Momento mágico para a Formata”, festejou Daniela, que ainda esteve recentemente no festival Berlinale Series Market, em Berlim, a capital da Alemanha, onde Betinho também foi uma das produções exibi das em destaque na programação.

FOTOS: GETTY IMAGES