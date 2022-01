Prestes a serem pais, Edson Celulari e Karin Roepke celebram momento único: ''Aproveitando cada minuto''

Em conversa exclusiva com a CARAS, o casal Edson Celulari e Karin Roepke falou sobre a chegada da futura herdeira Chiara

Vivendo em uma relação feliz há pouco mais de dez anos, os atores Edson Celulari (63) e Karin Roepke (39) já pensavam em ter um filho juntos, mas adiaram os planos algumas vezes por acharem que ainda não era a hora certa. “Com a pandemia de covid-19, a gente percebeu a fragilidade da vida, como tudo passa num instante e isso foi decisivo para dizer: ‘A gente quer viver isso!’”, conta a futura mamãe, que está entrando em seu último mês de gestação. “Foi no momento certo e a gente está curtindo muito, aproveitando cada minuto”, afirma o artista, muito empolgado com a chegada da pequena Chiara.

Apesar de a herdeira ter sido planejada, a brasiliense confessa que a maternidade nunca foi um sonho para ela. Os desejos de Karin sempre foram profissionais e até mesmo por conta da carreira, não pensava muito no assunto. “A vida de uma atriz é muito instável, tanto profissionalmente quanto com relação a horário. E eu achava que não ia dar para conciliar”, revela. Mas a nova experiência a fez enxergar o que ela ainda não havia percebido, ou melhor, o que ela escondia. “Só agora, que estou grávida, percebo que esse desejo fazia parte de mim e eu não assumia. Porque estou bem feliz, me sinto com a alma cheia de alegria”, diz a loira, que se sente ainda mais completa.

Para Edson, a paternidade já é um terreno bastante conhecido. Pai de Sophia (19) e Enzo (24), frutos do primeiro casamento, com a atriz Claudia Raia (55), o ator acredita que a experiência será parecida. “Claro que estou mais vivido, mas o que acho importante entre pais e filhos é a troca e isso também significa saber ouvir, prestar atenção, para que eu possa usar tudo aquilo que eu aprendi com o tempo a favor dessa relação”, afirma o paulista, que pretende educar a caçula da mesma maneira que fez com os mais velhos. “Eu quero oferecer para Chiara boas raízes, para ela ter firmeza, e boas asas, para ela poder voar muito alto”, conta ele.

Os irmãos receberam muito bem a notícia da chegada da bebê. Chiara vem para unir ainda mais a família, que aguarda ansiosa por ela. “Sophia e o Enzo são muito próximos, muito atentos um com o outro e tenho certeza de que vão criar um universo de comunicação entre eles muito lindo. Vai ser muito bom de acompanhar e de participar disso tudo”, vislumbra o paulista.

A gravidez de Karin tem sido tranquila. “Segundo o Edson, ele deu sorte, porque eu não tive nenhum desejo mirabolante. O máximo que tive foi vontade de tomar picolé de limão e água com limão”, revela ela. Os enjoos também foram poucos. Com isso, o casal conseguiu curtir muito esses meses. “Eu acho que um dos momentos mais bonitos da mulher é a gravidez. Então, a Karin está linda. Eu não me canso de admirá-la”, derrete-se o ator, animado com a fase que está vivendo. “Uma criança nova em casa traz um ruído bom, uma esperança de renovação em todos os sentidos e de revisão de tudo”, acredita o papai.

E é justamente por verem a filha desta maneira, que os dois escolheram o nome de Chiara, que significa Clara, em italiano. “Iluminada e brilhante é o que a gente sente que ela é na nossa vida e é o que desejamos que ela seja”, afirma a atriz.

Montar o quartinho e o enxoval da menina foi marcante para o par. “Eu definiria como um momento mágico, porque é tornar concreto o que ainda só está nos planos das ideias, né? Porque apesar de a barriga estar crescendo, eu ainda não vi a carinha. Mas só de olhar para uma roupinha e imaginar que daqui a pouco vai ter uma vida habitando aquele quarto, aquela roupa, e mudando a nossa vida, é bem especial”, tenta descrever a futura mamãe.

O pisciano, inclusive, fez questão de participar da decoração do quarto, instalando a luminária. “Só é gostoso quando você põe a mão na massa, quando transforma um espaço, cria ou interfere na função dele. Eu sempre gostei disso, sou uma pessoa que gosta de trabalhos manuais”, analisa.

Edson tem sido um grande parceiro da mulher, a apoiando sempre. Ele até se propôs a fazer um curso para aprender a trocar fraldas. “Eu gosto muito da minha função de pai. Claro que, nesta primeira fase, a mãe é muito mais requisitada, mas eu estarei presente em todos os momentos. E se errar trocando a fralda, não tem importância, acerta na próxima, está tudo certo”, diz ele, aos risos.

Faltando pouco para a menina nascer, o eterno galã das novelas tenta controlar a ansiedade, a expectativa e a alegria. Já Karin vive uma metamorfose ambulante. “Estou num misto de iluminação, de felicidade, de potência. Estou me sentindo uma deusa integrada à natureza gerando, abençoada mesmo”, afirma. Porém, toda esta felicidade não impede a mamãe de primeira viagem de ter seus medos. “Será que vou dar conta? Será que vou conseguir educar, gerar uma pessoa equilibrada, feliz? Estes questionamentos me batem, então, estou neste misto. Mas acho que a maior parte do tempo é alegria mesmo”, analisa.

A atriz está se preparando para que o parto seja natural, mas se sente tranquila se, por alguma razão, precisar optar pela cirurgia cesariana. “Será como tiver que ser. Tem coisas que não dá para controlar”, comenta. Esta frase só mostra o quanto Chiara já transformou a mãe antes mesmo de nascer. “Eu acho que eu já mudei bastante, principalmente em relação à ansiedade, a querer que as coisas aconteçam no meu tempo. Eu estou respeitando mais o fluxo da vida e isso é muito bom”, avalia Karin.

O ator acredita estar passando pela mesma situação da mulher. “Com certeza, ela já esta me modificando e, pelo visto, para melhor. Chiara vai encontrar um pai já melhorado por ela mesma. E foi assim também com a Sophia e com o Enzo. Acho que é um poder que a criança traz, não só para as famílias, como para o mundo”, ressalta ele.

