Pablo Sanábio celebra a paternidade: 'Tenho muito orgulho da família que formamos'

Pablo Sanábio fala sobre o que deseja para a criação da filha, Manuela, ao lado do marido, Marcelo Luiz Nascimento

Revista CARAS Publicado em 14/08/2022, às 10h36

Há quatro anos, a vida do ator Pablo Sanábio (40) e do marido, o coordenador de mar­keting Marcelo Luiz Nascimento, ficou completa com a chegada da filha, a pequena Manuela (4). “Ela, realmente, é um sol na nossa vida. Ela transforma tudo de verdade”, afirma o artista, que divide a criação da herdeira com o eleito. “Educamos a Manuela para ser uma mulher que entenda a força do respeito e seja uma pessoa tolerante. A gente cria a Manuela para um mundo melhor e ela fará parte da construção desse mundo melhor”, afirma Sanábio. “O que tentamos passar para ela, dia a dia, é uma visão positiva das coisas”, completa Marcelo.

Neste ano, Pablo se despediu de Charles, médico que durante cinco anos interpretou na série Sob Pressão. A produção, muito importante em sua trajetória como ator, também marca a vida pessoal do ator. Emocionado, ele recordou que foi durante as gravações que a Vara da Infância entrou em contato com ele e com Marcelo para avisar sobre a chegada de Ma­nuela. “Eu estava gravando quando meu marido ligou e falou que ela tinha chegado. Eu disse para o Marcelo: ‘Minha filha chegou, eu tenho que ir pra lá!’”, conta. “En­tão, esse trabalho está neste lugar, do meu amadurecimento como pai e como ser humano também. Tenho muito orgulho da família que formamos”, conclui.

