O novo papel de Kate Middleton na monarquia

Com carisma e personalidade, a Princesa de Gales se torna um trunfo da Coroa inglesa para elevar a popularidade da realeza britânica

Desde que se casou com o príncipe William (40), em 2011, Kate Middleton (41) tem se tornado uma das figuras mais importantes da monarquia britânica e conquistado, dia após dia, a lealdade dos súditos. Sem abandonar sua personalidade, mas seguindo à risca as tradições, nos últimos meses, Kate viu seu papel dentro da realeza ficar ainda mais em evidência. O motivo? Tornar-se Princesa de Gales e, consequentemente, a futura rainha consorte da Ingla terra. Além de assumir novas responsabilidades e funções, a mãe dos fofos George (9), Charlotte (7) e Louis (4) tem o desafio de representar o título cuja antecessora era ninguém menos que a sogra, Diana (1961-1997). “Eu realmente espero poder fazer a diferença”, avisou ela, que procura fugir das inevitáveis comparações com a eterna princesa do povo. “Eu ainda sou muito Kate!”, se defendeu a nobre, sem deixar de exaltar o legado da sogra. “Diana é uma mulher inspiradora. Aprecio a história que está associada a esse papel.”

O novo título — herdado após a morte da rainha Elizabeth II (1926-2022) —, intensificou a agenda da princesa e a colocou em posição estratégica na monarquia, afinal, ela lidera o ranking de popularidade entre os Windsor! “Se, por qualquer motivo, Kate se afastasse, a família real colapsaria. O futuro depende dela”, apontou Paul Burrell (64), ex-mordomo de Diana. A fala se deve ao fato de Kate ter criado a imagem de pessoa pacificadora e, acima de tudo, de uma mulher que conversa com os novos tempos: é mãe dedicada, esposa, fã de esportes e de fotografia, fashionista, lançadora de tendências, engajada em causas sociais e tem sinergia com os súditos. “Não existe um livro de regras. A gente vai aprendendo dia após dia”, explicou ela, sem medo de revelar as fragilidades. “Os discursos sempre foram um pouco estressantes para mim!”, confidenciou ela, que tem tirado de letra a nova missão na monarquia, para a alegria do rei, Charles III (74), e de toda a Grã-Bretanha. “Com Catherine ao lado de William, os nossos novos Príncipe e Princesa de Gales, eu sei, continuarão a inspirar e liderar nossas conversas nacionais, ajudando a trazer os marginais para o centro, em que uma ajuda vital pode ser dada”, frisou o monarca, quando assumiu a Coroa.

Na lista de novas atividades, as viagens internacionais e as recepções a chefes de Estado ganham destaque. Funções militares também são uma novidade e, recentemente, Kate se tornou coronel da Guarda Irlandesa. “É uma verdadeira honra ser coronel da Guarda Irlandesa, cujo entusiasmo, orgulho e dedicação — além do humor sem limites — os torna tão únicos”, falou ela. Já na área esportiva, Kate

se tornou patrona da Rugby Football League, posto antes ocupado pelo seu cunhado, o príncipe Harry (38). E não para por aí. Ela ainda é Duquesa da Cornualha, de Cambridge e de Rothesay, Condessa de Strathearn, além de Baronesa Carrickfergus.

As mudanças seguem na rotina familiar. Pouco antes da morte da rainha, eles optaram por se mudar do Palácio de Kensington para a Adelaide Cottage, residência próxima ao Castelo de Windsor e com clima mais bucólico. A ideia partiu de Kate, que sempre quis dar uma rotina com atmosfera de normalidade e calmaria para seus herdeiros. De quebra, o local fica próximo à casa dos pais dela, Carole (68) e Michael Middleton (73). “Não é fácil você criar filhos e construir uma família nos dias de hoje, são muitas pressões. Saber ouvir e dar apoio emocional para as crianças é algo essencial para formar adultos mais fortes”, destacou ela, sempre envolvida em projetos e ações ligadas à saúde mental.

Em meio às transformações, a princesa ainda tem lidado com a exposição de uma possível briga entre ela e Meghan Markle (41), além de revelações de que seu casamento tem momentos de turbulência. O biógrafo Tom Quinn revelou que as brigas entre Kate e William são um tanto quanto explosivas, com direito a arremesso de objetos. A calmaria da princesa, porém, logo faz as coisas se ajeitarem. “Meu objetivo é que tenhamos uma família feliz e que sabe se ajudar”, falou ela, que carinhosamente chama William de Baby.

FOTOS: GETTY IMAGES