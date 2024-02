Mica Rocha sobre carreira: 'Achei que eu não ia mais voltar para TV'

Apresentadora do MiConta, Mica Rocha revela como foi surpreendida por convite da CNN para comandar atração de entretenimento nas noites de domingo.

Mica Rocha (31), apresentadora do MiConta, da CNN, não esperava comandar um programa aos domingos da TV. A estrela estreou no dia mais concorrido no quesito audiência a primeira temporada em julho e foi responsável por mesclar informação com entretenimento. Em entrevista à Revista CARAS, a empresária conta ter sido surpreendida com o convite.

"Nossa eu achei que eu não ia mais voltar para TV, não foi nada, mas porque eu construí uma carreira profissional na internet, eu abri minhas duas marcas, né? então eu tava muito assim certa desse meu caminho e ainda tô, mas o convite da CNN veio um pouco do nada para mim, tanto é que eu brinco que quando eu soube do convite, eu falei não gente, eu acho que chamaram a pessoa errada. Eu acho que é a minha irmã, porque eu tenho uma irmã que ela é professora em Harvard, ela é super intelectual e eu tinha certeza que tinha me confundido", revela.

Apesar de ser um canal de notícias, a CNN lançou um programa de entretenimento sobre mulheres de sucesso. No formato, Mica recebe personalidades da mídia para uma conversa sobre ações de mulheres em diferentes áreas, como por exemplo, a do empreendedorismo.

"A CNN, até então, para mim, era um canal mais de notícias, né? Essa parte do entretenimento é um pouco nova lá dentro. Mas eu fiquei super feliz quando eu descobri que eles queriam realmente um entretenimento e o entretenimento criado por mim e pela minha equipe. O que foi o mais incrível, né?", diz ela.

O MeConta ainda não teve uma segunda temporada confirmada pela emissora de TV por assinatura. No entanto, a comunicadora explica que a proposta do programa é diferente, pois busca chamar a atenção de diferentes públicos, como da TV e internet.

"O Mi Conta é um programa pensado, criado com uma linguagem que se mistura a da internet com a TV. Então a gente conseguiu trazer essa linguagem mais jovem. Digamos assim para o programa inclusive atraindo um público mais jovem, né que às vezes consome mais internet do que televisão".

A apresentadora participou diretamente do desenvolvimento do formato. De acordo com Rocha, desde o início a ideia era a de reunir o público feminino de frente para TV. "Um público muito forte, porque a gente fala de empreendedorismo feminino, então são histórias muito inspiradoras, no mundo feminino, que ainda a gente precisa subir uma ladeira grande, né, Para realmente estar ocupando o cargo de liderança em empresas, ainda a porcentagem é muito baixa hoje, mas eu acho que esse programa ele veio pra inspirar as mulheres, então eu fiquei muito feliz, pra mim foi uma grata surpresa", conclui.