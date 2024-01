A maternidade renova olhar de Liah Soares

Com Carlo Porto, Liah Soares se inspira na filha, Maria Liz, para alçar novos voos

É quase impossível definir os sentimentos que invadem o coração e a mente da cantora Liah Soares (43) e do ator Carlo Porto (42) desde a chegada de Maria Liz (3). Primeira filha do casal, ela trouxe alegria, sorrisos fáceis e um amor que cresce e transforma, diariamente, a vida dos papais. “A chegada dela mudou tudo. Nós passamos por muitas transformações e, agora, vivemos uma relação de parceria, com a sensação de que realmente formamos uma família. Isso nos traz uma cumplicidade única”, diz Liah. “Posso dizer que minha vida se divide em antes e depois de ser mãe”, emenda ela.

Juntos há cinco anos e compartilhando a rotina em casa e na arte, Liah e Carlo fazem questão de curtir cada descoberta e evolução da herdeira. “Maria Liz é uma criança muito carinhosa, sorridente, mas também bravinha. A orientamos e educamos, mas sem tirar sua capacidade de se posicionar”, conta Liah. “É um verdadeiro privilégio acompanhar de perto o desenvolvimento da Maria Liz e sua inocência. Algo tão fantástico, que é como se pudessemos resgatar nossa criança interior. Acho que nós aprendemos mais com nossa filha do que ela conosco. Ser pai é algo enriquecedor”, diz o ator, pai coruja assumido. Ao mesmo tempo, eles também reconhecem as mudanças que o novo papel trouxe para a vida a dois. “Em uma relação longa, precisamos compreender que nós mudamos individualmente. A Liah e o Carlo de hoje não são os mesmos de 2018. O diálogo é nosso segredo e se faz mais do que necessário para entendermos o que queremos e ajustarmos sempre os planos como um casal”, reflete o artista.

Com o dom musical correndo em suas veias, Liah inspirou-se no dia a dia com a filha para criar o projeto Planeta Liz, lançado em julho. No total, são 11 canções inéditas, cada uma acompanhada de uma animação. “A maternidade me pegou de jeito. A experiência nesse novo e definitivo estado de minha alma e a convivência diária com a minha filha me impulsionaram para criar. Foi algo extremamente orgânico e intuitivo”, revela a cantora, que convidou artistas como Zeca Baleiro (57), Ivan Lins (78), Xuxa Meneghel (60) e Lorena Queiroz (12) para dividir suas composições. “É preciso responsabilidade ao produzir um conteúdo voltado a crianças. Tanto Ivan quanto Xuxa são referências

musicais da minha infância. Já Zeca é um grande parceiro e Lorena é praticamente uma irmã da minha filha pela convivência com nossa família e por ter sido filha do Carlo na novela Carinha de Anjo”, explica.

Vivendo no Rio de Janeiro, o casal dribla qualquer desafio em prol da união familiar. Tanto que, por conta do trabalho de Carlo em Reis, da RecordTV, eles trocaram o lar em São Paulo pelos novos ares da capital fluminense. “Eu trabalhava muitas horas por dia e só parava para dormir. Para ter mais tempo com minha família, decidi trazê-la para o Rio de Janeiro. Se não tivesse feito isso, teria perdido uma fase muito importante da vida da minha filha. Priorizar o lar é o que me faz ter a mente em ordem”, afirma o ator. Mesmo fora do trabalho, a arte se mantém como um elo entre Liah e Carlo. “Em casa tudo se funde. Não há separação do artista para a pessoa física, mas a gente lida com isso de forma muito leve. Conversamos sobre tudo e buscamos nos apoiar o tempo todo”, garante ele.

Realizados, eles não pensam em aumentar a família. “Estamos bem resolvidos com a Maria Liz. Não nos fechamos para nada, claro, mas, por enquanto, não pensamos nisso”, diz Carlo.

