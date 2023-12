Luzes de Flávio Sadalla

Expert leva cores e holofotes à festa

Comemoração em dose dupla! Assim festejou o diretor de arte e lighting designer Flávio Sadalla, à frente do Studio Sadalla, que assinou o design de luz do evento no Teatro B32 e comemorou três décadas de carreira em plena festa de 30 anos de CARAS. “A minha inspiração para este momento foram o glamour e a sofisticação dos festivais de cinema, como o de Cannes e o Oscar, nos red carpets de Holywood. Criei um túnel imersivo logo na entrada para que os convidados pudessem entrar no mundo de CARAS e que a cada passo a experiência fosse se intensificando com a coreografia de luzes”, falou.

Após o sucesso da primeira collab com o Grupo Perfil, quando ele assinou o Camarote CARAS 30 anos na Sapucaí, no carnaval de 2023, o diretor foi convidado a trazer sua expertise em filmes publicitários e iluminação não só aos ambientes da festa, mas também para o palco, como stage design, onde a cantora Daniela Mercury (58) deu um grande show.