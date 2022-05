Lukas Peros se rende à essência brasileira

Casado com carioca, o astro de La Casa de Papel narra trajetória

Por Tamara Gaspar Publicado em 14/05/2022, às 08h01

Responsável por dar vida ao Marselha, da série espanhola La Casa de Papel, Luka Peros (45) viu seu talento ecoar pelos quatro cantos do mundo desde que entrou para o bando do Professor, papel de Álvaro Morte (47), na trama de sucesso do Netflix. No Brasil, não foi diferente, e o ator croata pôde comprovar de perto o tamanho de seu sucesso ao aterrissar em solo verde e amarelo ao lado da amada, a stylist carioca Paula Feferbaum (52), com quem é casado há dez anos e tem David Lucas (9). “É minha primeira vez no Brasil! As pessoas são acessíveis, simpáticas e carismáticas”, definiu ele, que após passar pelo Rio de Janeiro desembarcou na capital paulista. “No Rio, o pessoal pede para fazer fotos, aborda... em São Paulo, acho que as pessoas têm vergonha e tiram fotos de longe, mas no geral são todos carinhosos”, compara ele, hospedado no Hilton São Paulo Morumbi. “O sucesso da série mudou a rotina da nossa família e de todos os atores envolvidos. Foi um reconhecimento muito rápido e, no início, foi difícil. Por onde ele passa, é reconhecido”, emenda Paula, sua fã número 1.

Com 25 anos de carreira, Luka é direto: a série foi um divisor de águas em sua trajetória profissional. “Esse trabalho me abriu muitas portas, no sentido de ter meu trabalho reconhecido mundialmente. Foi a experiência profissional mais desafiadora que já tive, pois eu não tinha muitas informações sobre o personagem e os produtores pediram que eu criasse as características dele. Eu procurei dar um toque cômico e me inspirei em livros e séries que já tinha lido e assistido”, explica o ator, que se despediu do trabalho levando uma grande lição: a paciência. “O processo produtivo era bastante lento e meticuloso”, aponta.

Bem antes de conhecer Paula, Luka já criava laços com o Brasil. O primeiro contato foi ainda na infância, quando ele assistia ao folhetim A Escrava Isaura ao lado da avó. “Lembro que todo mundo parava para acompanhar a novela. Seria uma honra poder fazer um filme brasileiro, principalmente, se tiver um impacto social”, confessa o artista, que sempre soube que seu destino estaria na atuação. “Gosto deste universo desde pequeno. Gosto de filmes, séries, música...”, afirma ele. “Luka é humilde. Apesar de ter virado uma celebridade rapidamente, ele tem muita experiência, entende da indústria dele e tem paixão por sua arte”, enaltece a stylist, radicada na Espanha desde 1992.

Na vida real, Luka e Paula protagonizam uma verdadeira “história de novela”, como a stylist define. “Nos conhecemos em uma ilha, na Croácia. Foi amor à primeira vista!”, fala ela. “Eu precisaria dar várias entrevistas a você para conseguir contar toda a nossa história! Somos felizes!”, emenda ele. Na casa da família, em Barcelona, na Espanha, não falta o pão de queijo e, às vezes, uma boa feijoada. “Também ensinei meu filho a falar português desde pequeno. Ele ainda fala espanhol, inglês, catalão e croata”, elenca Paula. Além de incorporar expressões usadas pela eleita e arriscar algumas palavras do português, nos últimos tempos, Luka tem se empenhado em quebrar um paradigma da gastronomia brasileira, a farofa. “Estou começando a gostar, porque é muito diferente”, diz ele.

Na relação, a mistura dos temperos brasileiros e croatas tem dado ótimas receitas. “Paula tem um jeito alegre de ser, bom humor... eu, sendo um europeu, reconheço que sou um homem mais sério e espero que esse jeitinho brasileiro dela tenha respingado em mim. É uma boa mistura”, garante Luka, cuja personalidade reflete em seu principal papel, o de pai. “Ele é mais rigoroso do que eu. Dizem que eu mimo! David é um menino lindo, que cresce entre diferentes culturas e nacionalidades”, diz Paula, sem pretensões de voltar a morar no Brasil. “Fiquei um tempo sem vir para cá, mas quero voltar pelo menos uma vez por ano, com calma”, deseja a stylist.

Por falar em multinacionalidades, em ano de Copa do Mundo, na casa da família as coisas são bem claras! “Não esperem muito de mim! Respeito os brasileiros e espanhóis, mas meu coração será sempre da Croácia. Chegamos tão longe na última Copa, fomos à final, não teria por que não sermos os primeiros desta vez. Não esperem me ver com qualquer camisa que não seja branca e vermelha nesta competição”, frisou Luka, citando as cores da seleção de sua terra natal.

