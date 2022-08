Lucas Guimarães afirma: 'Não tenho e nunca tive medo de ser quem eu sou'

Lucas Guimarães fala sobre a atual fase de sua vida, o casamento com Carlinhos Maia e rebate críticas sobre sua fama na internet: 'Não é justo tirar o meu mérito'

Por Mariana Silva Publicado em 05/08/2022, às 12h15

Naturalidade e leveza. É com essas qualidades que Lucas Guimarães (28) costuma levar a vida. Somando quase 9 milhões de seguidores nas redes sociais, o influencer garante que batalhou muito para chegar ao sucesso e, enfim, realizar o sonho de se tornar um comunicador de destaque. “Já fiz de tudo nessa vida. Sabia que meu momento chegaria. Não tenho e nunca tive medo de ser quem eu sou, seja quando a câmera está comigo ou quando ela está longe de mim. Amo conhecer novas pessoas e me conectar com elas, e esse era meu desejo por meio da internet. Hoje, tenho tudo que sempre orei para ter”, reflete ele, que curtiu a temporada de CARAS Inverno no conforto do Hotel Ort, em Campos do Jordão, São Paulo.

Casado com o humorista e também influenciador Carlinhos Maia (31), Lucas ganhou ainda mais visibilidade após oficializar a união, em 2019. Por outro lado, as críticas vieram. “Estamos juntos há 14 anos. Antes de nos assumirmos publicamente ou nos casarmos, o povo dizia que eu era interesseiro. Mas não caí de paraquedas na vida dele. Muito antes de conhecer o Carlinhos, eu já não parava quieto. Meu segredo sempre foi o esforço. Fico triste quando tentam desmerecer quem eu sou”, defende. Sem papas na língua, ele ainda abre o jogo sobre o relacionamento e afirma que não cede aos julgamentos. “Sou um sem-vergonha”, assume ele, aos risos.

– Sente que este é o melhor momento da sua vida?

– Sinto que as pessoas estão, de fato, interessadas em minha história. Aprendi a fazer do limão uma limonada e, agora, meu brilho no no olhar é diferente. Ser famoso na internet é uma missão diferente que eu tenho. Descobri meu caminho e, desde então, tudo mudou em minha vida.

– Como lida com as críticas?

– Penso que em qualquer profissão existe ônus e bônus. Os seguidores são o meu combustível para continuar. Por onde passo, encontro gente querida. Essa é a prova de que meu trabalho está agradando a muita gente.

– Há riscos ao se expor tanto?

– Penso que a gente não pode julgar a vida de alguém pelos 15 segundos que vemos nos stories, mas, quando você abre muito sua vida, é porque está disposto a pagar o preço. Prefiro ser transparente, pois isso deixa tudo ainda mais íntimo e conectado com meu público, como se eu fosse um amigo.

– Isso tem a ver com ego ou com vaidade?

– Talvez, mas eu nunca me deslumbrei. Apesar da fama, continuo sendo humano. Jamais passaria por cima do meu caráter, dos meus valores ou de minha fidelidade por fama ou sucesso. Estou em paz e consciente de quem tenho me tornado ao longo do tempo.

– De alguma forma, o casamento foi importante para sua ascensão pessoal?

– Carlinhos é um cara incrível e que já fez muito na internet, mas não é justo tirar o meu mérito. Todo mundo fica famoso por um motivo, e o meu não é o Carlinhos. Hoje, sou alguém além do marido do Carlinhos Maia. Eu sou forte, ele é forte e juntos nós somos imbatíveis. Tenho conquistado o respeito das pessoas e, com ou sem Carlinhos, minha vida profissional não para. Não estaria feliz sendo somente o marido dele. Amo ter minha independência.

– Vocês estão juntos há 14 anos. Por que antes você não aparecia com ele?

– Existe o tempo certo para cada coisa. Antes de falar sobre relacionamento e sexualidade, queríamos ganhar o respeito das pessoas. Quebramos muitas barreiras, muitas famílias aceitaram seus filhos depois da gente.

– Vocês tinham receio dos comentários depois de tornarem o romance algo público?

– Não. Até porque comentários maldosos sempre vão existir. Quem se expõe está sujeito a críticas. Se nem Deus agradou a todo mundo, que dirá a gente...

– Precisaram provar que a relação era real?

– Passamos dessa fase. Estamos juntos por amor, cumplicidade e respeito. Aliás, já estávamos juntos quando não tinha fama ou dinheiro. Somos um casal real, que tem crises e que já pensou em se separar, mas se recuperou e segue em frente, mais unido que nunca.

– Recentemente, falou-se muito sobre o envolvimento sexual de vocês. Digamos que vocês são um casal bem ativo...

– Somos, sim! Principalmente porque já estamos há muito tempo juntos. Topamos tudo quando estamos a dois. Como não queremos cair na rotina, buscamos coisas novas, tentamos realizar fetiches de ambos e isso é maravilhoso. Acho que um casal com tabus sobre isso acaba deixando de demonstrar sua melhor versão entre quatro paredes.

– Então quer dizer que entre quatro paredes vale tudo se for consensual?

– Com certeza! Tudo e até um pouco mais! É engraçado como o sexo ainda é uma questão na cabeça das pessoas. Todo mundo faz, todo mundo gosta, mas ninguém tem coragem de falar sobre isso. Para mim, o sexo é uma parte importante de um relacionamento, assim como qualquer outra. Não é a mais importante delas, mas é essencial para a felicidade mútua.

– O que o Carlinhos pensa sobre você falar de todos os assuntos tão abertamente?

– A gente ri junto disso. Sempre fui muito espontâneo e sincero. Então, às vezes, acabo pagando o preço por isso. Mas sinto que eu não falei nada de errado.

– Vocês pretendem ter filhos?

– Sim! Dois ou três, por barriga de aluguel e adoção. Mas, primeiro, quero me estabilizar profissionalmente, ainda tenho sonhos para relizar. Não gosto de pular etapas e sei que essa chegará com certeza. Quando a gente tiver um filho, viverei para isso.

– E como estão caminhando os seus projetos pessoais?

– Sempre tive o sonho de ter um programa de auditório, acredita? Até lá, tenho gravado bastante e estou planejando uma novidade que vai me colocar ainda mais pertinho do público, mas ainda não posso falar muito sobre o assunto. O que posso dizer agora é que estou bem ansioso!

Fotos: Paulo Santos

