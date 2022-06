Karine Teles, a Madeleine de Pantanal, abre as portas de seu apartamento

A família e suas conquistas decoram o espaço de Karine Teles, a Madeleine da segunda fase da novela Pantanal

Um lar cheio de história. Assim é a casa da atriz e roteirista Karine Teles (43), que acaba de se despedir de sua polêmica Madeleine na novela Pantanal. Prestes a completar 30 anos de atuação no próximo ano, ela não abre mão de suas lembranças em todos os cantinhos do apartamento carioca. As divertidas bananas que decoram a sala de estar são do filme Riscado, de 2011, que acaba de chegar ao streaming Netflix e lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival do Rio, além de outros como roteirista ao lado do ex-marido e pai de seus gêmeos, Gustavo Pizzi (45). E as histórias não se restringem às paredes.

Os filhos de Karine, Artur e Francisco (11), também produzem suas artes, como a camiseta de coração que ela fez questão de usar para receber a equipe de CARAS, complementada pela saia verde que desfilou no Festival de Cannes representando outro de seus sucessos, o longa Bacurau, de 2019. A paixão pela maternidade e por seu trabalho a colocam em um universo oposto ao de sua personagem na novela das 9. O que Madeleine e Karine têm em comum? A atriz até segura um sorriso no canto da boca para responder com ênfase: “Nada!”.

– Como decidiu ser atriz?

– Desde que comecei a atuar me apaixonei profundamente. Entendi rápido que era o que eu queria. Acontece que a gente mora no Brasil. Durante anos, tive profissões paralelas para pagar minhas contas. Tra-balho desde os 14, quando dei aulas de inglês, mas fui recepcionista de boate, assistente pessoal... Mas uma hora achei que estava sendo covarde. Tinha que tentar viver da atuação.

– E quando conseguiu viver só do seu ofício?

– Quando escrevi Riscado com o Gustavo ganhamos prêmios e meu trabalho chegou a um monte de gente que até então não tinha chegado. Aí apareceram outros trabalhos e, de um tempo pra cá, finalmente, consigo. Às vezes, com mais tranquilidade, às vezes, com mais tensão, porque sou uma atriz que investiu muito mais no teatro e no cinema do que na TV.

– Por quê?

– Tive uma experiência ainda durante a faculdade, uma participação em Malhação, no final dos anos 1990. Foi muito difícil. Chegava triste em casa todo dia. Sofri muito e decidi que esse mundo não era pra mim. Muito tempo depois, já tendo feito vários outros trabalhos no teatro, minha empresária me incentivou a fazer TV. Fiz uma participação em Tapas & Beijos e depois em A Regra do Jogo, que foi muito legal.

– Aí acalmou seu coração com relação à TV?

– Totalmente. Desde a volta, vivi outras experiências, por conta da minha maturidade e porque a cultura dos bastidores melhorou muito. Quando voltei, já havia preocupações com comportamentos que em 1990 não havia.

– Que tipo de comportamento você fala?

– Ah, gritaria, um comportamento de “quem é mais importante recebe atenção, quem não é fica largado de lado”. Não vejo mais isso. No meu primeiro contrato com a TV nessa volta, tivemos que fazer um curso de comportamento profissional. Maravilhoso! É importante porque essas coisas não fazem parte do trabalho, a meu ver só prejudicam. Não sei trabalhar com gente sendo grossa ou vendo que estou sendo bem tratada por ter mais destaque enquanto outros, não. Mas não é mais assim.

– E a popularidade na TV é outra...

– Muito diferente! E olha que estou em dois dos maiores sucessos do atual cinema, que são Bacurau e Que Horas Ela Volta?. Mas isso tudo eu ainda estou entendendo. (risos)

– Mas você busca os meninos na escola de moletom ou se preocupa porque vai ser reconhecida pelas pessoas?

– Nunca vou ter esta preocupação. Mas as pessoas são sempre muito gentis. Porque Madeleine era detestável, né?

– Se Madeleine existisse, você seria amiga dela?

– Não! É outro universo. Ela é de família quatrocentona, elite, eu acho que nem conheço ninguém deste meio.

– E sobre a personalidade...

– De jeito nenhum. Não ia ter nenhuma paciência pra ela.

– E você já mudou o cabelo!

– Primeira coisa. Tinha um aplique que incomodava muito. E a figura da perua loira é muito diferente de mim.

– No longa Que Horas Ela Volta? você também interpreta uma madame....

– A gente vive em um País racista, uma pessoa branca de olho claro... automaticamente me associam à elite. Olham pra mim e têm certeza de que sou rica. Na faculdade eu era maltratada pela galera do DA, o Diretório Acadêmico, que fazia greves, porque eu nunca estava nessas coisas. Mas eu nunca estava porque estava trabalhando. Se eu não trabalhasse, não tinha o que comer. E eles achavam que eu não estava lá porque era uma burguesinha.

– Madeleine era digital influencer. Ao menos isso ela deixou de herança pra você?

– Uso rede social de maneira sincera. Posto foto sem maquiagem, quando estou usando, aviso. Nunca usei filtros. Pra mim não faz sentido. E mesmo tendo aprendido a fazer publis pras cenas, acho que nunca vou fazer. Nunca fiz publicidade na minha vida! Na novela, fiz uma daquelas que fazem parte da história. Anúncio tradicional, nunca. Não sei se eu saberia...

– Você é contra plásticas?

– Pra mim, sim. Imagina se dá errado? Tem muitos casos. Deixa meu peitinho mole aqui, tenho 43 anos! Eu me acho bonita, amo o meu corpo. Tive gêmeos, minha barriga ficou gigante, hoje é flácida. Cheguei a ir a um cirurgião plástico. Quando entendi que ele ia cortar um pedaço do meu corpo e aquilo ia virar lixo... Não! E minha barriga faz parte da minha história. Gosto muito do meu corpo.