Juliana Knust revela detalhes da separação: ‘É preciso respeitar o fim’

Solteira e com foco na carreira, a atriz Juliana Knust fala sobre autoconhecimento e encerramento de ciclos em entrevista na Revista CARAS

É preciso encerrar alguns ciclos para que outros possam se iniciar. Seja na vida ou na arte, a atriz Juliana Knust (42) reconhece essa máxima e sabe a importância da maturidade e das escolhas que faz. “Sou quem sou justamente porque pude vivenciar os mais diversos sentimentos ao longo da minha vida”, reflete ela. Após interpretar Marilyn Monroe (1926-1962) no espetáculo Parabéns Sr. Presidente – In Concert, no qual dividiu a cena com Vannessa Gerbelli (50), ela celebra 30 anos de carreira com muito mais confiança em si mesma. “Sou grata por tudo o que já realizei até aqui e por conseguir viver da minha arte durante todos esses anos. Também reconheço que vivi fases angustiantes. E tudo bem! Essa é a minha história”, afirma ela.

Entre as suas prioridades atuais, está o autoconhecimento. É por meio dele, aliás, que Juliana se recompõe após anunciar o fim do casamento com o empresário Gustavo Machado (46), em outubro. Eles ficaram juntos por 14 anos e são pais de Mateus (13) e Arthur (8). “É preciso aceitar e respeitar o fim. Somos amigos e seremos sempre família. Estou com meu coração em paz, priorizando meus filhos e encontrando um caminho para chegar à reconexão comigo mesma”, entrega a artista.

Depois de passar quase um ano longe da TV, ela avisa que a pausa já tem data para chegar ao fim: no próximo ano, vai estrear as séries Estranho Amor e Ameaça Invisível, ambas da RecordTV, além do filme Princesa Adormecida, nos cinemas. Parece pouco? Juliana ainda vai se lançar como empreendedora. “Dois mil e vinte e quatro promete”, diz, aos risos.

– Como foi interpretar Marilyn Monroe no teatro?

– Posso dizer que me sinto feliz e grata por todas as experiências lindas que vivi nessa jornada. Foi a primeira vez, em 30 anos de carreira, que fiquei em cartaz com um espetáculo em São Paulo e ouvi tantas coisas positivas... estou com a sensação de dever cumprido! Fora que estar com a Vannessa em cena é um presente de Deus. Nós tivemos uma troca sensível e saudável demais.

– Enfim, 30 anos de carreira! Como enxerga esse marco?

– Percebo cada novo trabalho como um grande momento. Na profissão de atriz, vivemos ciclos, nos esvaziando completamente para nos preenchermos de um personagem que nos faz repensar valores, evoluir, desfazer crenças, emocionar e ainda atingir as pessoas. Esse é o papel da arte!

– Hoje, se considera mais crítica ou mais carinhosa em relação ao próprio trabalho?

– Acho que autoconhecimento e maturidade andam juntos. Quanto mais consciência você tem, mais entende seu lugar no mundo e mais livre fica para fazer escolhas. Liberdade tem a ver com se transformar e se permitir. Hoje, sou mais generosa comigo e não só com meu trabalho, mas também com minhas escolhas.

– Acha que maturidade tem a ver com idade?

– Acredito que a maturidade vem da sabedoria necessária para trabalhar e viver melhor. Eu posso dizer que minha arte caminha junto com o meu amadurecimento e com o meu entendimento como ser humano.

– Recentemente, você falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento. O que houve?

– Ficamos juntos por 14 anos e nos separamos há quase um. Nossa história deu certo. Temos dois filhos lindos e especiais, frutos desse amor. Mas é preciso aceitar e respeitar o fim dos ciclos. Somos amigos e seremos sempre família. Estou com o coração em paz, priorizando meus filhos e encontrando um caminho de reconexão comigo.

– Foi difícil comunicar a decisão aos seus filhos?

– Eles sentiram muito, são crianças. Mas o tempo é nosso melhor amigo, as coisas se equilibram e entram nos eixos. Eles estão bem. Acho que o mais importante é tentar manter sempre uma boa relação. Por eles, por nós. Pela nossa família. Em respeito a tudo o que nós vivemos.

– Talvez seja cedo para perguntar, mas você pensa em viver um novo amor?

– O futuro a Deus pertence. Neste momento, o foco está completamente em mim e nos meus filhos. Estou sozinha e em paz.

– E quanto aos seus projetos profissionais? Você vai voltar para a televisão?

– Eu vou estrear o filme Princesa Adormecida nos cinemas, além das séries Estranho Amor e Ameaça Invisível, da RecordTV. Esta última, filmamos durante o período da pandemia. Estou ansiosa pelas estreias! Além dos trabalhos como artista, também estou me aventurando em outro ramo e, em fevereiro, vou inaugurar um spa em Penedo, no Rio de Janeiro, junto com minha sócia, Nina Garcia.

