Jean Imbert: honra à culinária francesa

Em Paris, ele retoma tradições com restaurante no Plaza Athénée

Redação Publicado em 03/03/2022, às 08h59

Cercado pelas tradições da surpreendente culinária francesa, o chef Jean Imbert (40) acaba de inaugurar seu novo restaurante junto ao tradicional Hôtel Plaza Athénée, em Paris. Localizado em área nobre da Cidade Luz — a poucos passos da Torre Eiffel e da Champs-Élysées —, o local reúne todo o encanto atemporal da capital francesa, enquanto no interior do empreendimento gastronômico, batizado como Jean Imbert au Plaza Athénée, Jean busca valorizar ainda mais o esplendor da arte conquistada pela cozinha francesa, inspirado por um repertório clássico, com receitas que moldaram a era de ouro da gastronomia em todo o mundo.

“Quero colocar este local mítico firmemente no coração de sua história, no coração da cidade e no coração de sua identidade”, declara o chef. “Gostaria que nossos hóspedes fossem instantaneamente transportados para um mundo além do tempo, assim como eu teria sonhado em jantar nas mesas de Auguste Escoffier, François Vatel ou Antonin Carême em uma época passada”, detalha ele, referindo-se a importantes nomes que fizeram história na culinária da França.

Para lidar com as demandas da casa, Jean recrutou produtores e artesãos franceses, responsáveis por selecionarem os melhores produtos e artigos. O chef ainda tem o apoio do diretor Denis Courtiade e conta com uma equipe de culinária liderada pelos chefs Jocelyn Herland e Mathieu Emeraud, enquanto a oficina de pâtisserie é orquestrada por Angelo Musa e Elisabeth Hot. “Estou orgulhoso por contar com uma equipe cheia de talento e experiência. A hospitalidade e confiança desde a minha chegada ao Plaza Athénée têm sido pessoal e emocionalmente gratificante”, diz ele.

De forma harmônica, o ambiente foi restaurado para cumprir o propósito de que os hóspedes se deixem levar pela experiência completa. “Jean Imbert au Plaza Athénée encarna o que há muito procurávamos incluir no legado do hotel. O conceito do restaurante homenageia as tradições e o passado deste local histórico, ao mesmo tempo em que injeta uma atmosfera fresca e comemorativa”, comenta François Delahaye, diretor de Operações da Dorchester Collection e gerente-geral do Hôtel Plaza Athénée.

Um desejo de infância:

No menu do restaurante, cada detalhe foi pensado minuciosamente para trazer encanto à mesa. “Tive esse desejo, enraizado em mim desde a infância, de prestar homenagem a essa cozinha clássica francesa, que é suntuosa e fascinante, e que transcende tendências ao longo dos séculos, mantendo-se profundamente moderna”, explica o chef Jean Imbert.

A homenagem é feita em pratos como o Langouste en Bellevue, servido com mix de legumes; a sopa ao estilo Du Barry, com pequenos mariscos; o Veal Orloff; o caldo trufado Demi Deuil e o Canard à la Bigarade. O jantar termina com as sobremesas, que dão o toque final às criações do dia. As opções reúnem uma seleção de receitas doces tradicionais que contribuíram para a fama da pâtisserie francesa: o Ambassadeur, decorado individualmente à mão com pétalas de rosa; o Fontainebleau, com leite Île-de-France; o Crêpe Soufflée à la Clémentine, flambado com Grand Marnier à mesa; ou o Puit d’Amour, minuciosamente queimado com um ferro em brasa.