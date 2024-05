Jayme Monjardim confessa desejo de mais um filho: 'Não vamos abrir mão'

Em entrevista à Revista CARAS, o diretor Jayme Monjardim declara sobre paternidade, adianta próximos projetos e comenta maturidade

Jayme Monjardim (68) tem uma carreira brilhante como diretor de televisão, são quatro décadas como um dos profissionais mais respeitados do mercado. O sucesso profissional só não brilha mais que o quesito paternidade. Em entrevista à Revista CARAS, ele confessa desejo de mais um filho: "Não vamos abrir mão".

Já com uma família bem grande, Jayme Monjardim não descarta a possibilidade de trazer ainda mais um herdeiro ao mundo. Por ter enfrentado o câncer de próstata em 2015 e passado por uma cirurgia para retirada do órgão, na época, ele optou pelo congelamento de sêmen como forma de garantir a possibilidade de uma nova paternidade.

“Mesmo retirando a próstata para salvar a minha vida, eu escolhi congelar sêmen para não ter que abrir mão da escolha de ser ou não pai outra vez, num futuro. Atualmente, com a Anne, se tivermos a vontade de ter filhos, nós temos, sim, essa possibilidade”, explica ele, que rebate as críticas. “Nós não vamos abrir mão da nossa felicidade e das nossas vontades apenas porque algumas pessoas acham que a idade importa”, garante Monjardim.

Atualmente, Jayme vive um relacionamento com a atriz paraibana Anne Marques (26). Juntos desde 2020, em setembro, os dois decidiram dar um novo passo na relação e estão noivos. O romance começou nos bastidores da série O Anjo de Hamburgo, dirigida por ele, na qual a paraibana fez sua estreia artística.

“Uma relação em que existe amor e confiança está tudo certo. O amor tem que ser segurança”, diz o diretor, que, embora more no Rio de Janeiro, dribla a distância da amada sempre que pode. “A Anne mora em Campina Grande, na Paraíba. Para mim é uma maratona, mas a gente fica muito tempo juntos, sempre entre idas e vindas. Sempre que temos oportunidade viajamos juntos, ela embarca comigo e me acompanha”, conta.

Até o final do ano, o par pretende oficializar a união com uma cerimônia, ainda sem muitos detalhes decididos. “A gente quer juntar os nossos trapinhos e seguir em busca da felicidade. Afinal, tonto é quem não vai atrás dela. No fim, o que importa é o que sentimos um pelo outro. O amor que a gente tem”, diz Jayme.

"QUERO MORRER DENTRO DO ESTÚDIO"

Essa frase foi dita por Jayme Monjardim. Aos 68 anos, o diretor continua a trilhar sua trajetória na Rede Globo e encara cada novo projeto como um filho. “Eu durmo com eles, acordo com eles, moro com eles... são, realmente, como meus filhos”, conta ele.

Embora longe das novelas, atualmente ele trabalha na direção de dois longas: um sobre o médico, surfista e seminarista Guido Schäffer (1974-2009), e outro sobre Maria Bonita (1911-1938). “Sou um homem de televisão que às vezes faz cinema”, garante Jayme, que também trabalha em Romaria, seu grande projeto televisivo, ainda sem previsão de estreia na emissora global.

“São 45 anos contando histórias, 40 anos deles na televisão. Eu me entreguei muito. É, sim, um marco muito importante. Quero morrer dentro do estúdio. Já aviso: não pretendo parar nunca”, finaliza Jayme Monjardim.

