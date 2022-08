Já está nas bancas a Edição Especial CARAS − 95 Palavras Cruzadas

Saiba mais sobre a Edição Especial CARAS - 95 Palavras Cruzadas!

Revista CARAS Publicado em 18/08/2022, às 17h21

Passatempo divertido e informativo? Temos! O título CARAS apresenta a revista Edição Especial CARAS Palavras Cruzadas. São 95 palavras cruzadas, uma por página, que instigam você a completar cada desafio. Apaixonados por testar o vocabulário e conhecimentos gerais não podem perder esta novidade.

Com medidas confortáveis para não cansar a vista, basta pegar uma caneta ou lápis e começar a preencher as colunas horizontais e verticais. Como as soluções estão incluídas na página seguinte de cada jogo, você pode conferir as respostas assim que completar cada um deles.

Palavras cruzadas são indicadas para quem gosta de lazer inteligente, estudantes que necessitam tornar o raciocínio mais ágil e pessoas que querem prevenir doenças cerebrais degenerativas e mentais. Se você precisa estimular a memória, principalmente por déficits causados pelo envelhecimento, aposte nesse passatempo.

A ginástica cerebral promovida por esses jogos torna os neurônios mais resistentes. Porém, para alcançar esses resultados, é preciso praticar a atividade com frequência. Uma revista inteira de palavras cruzadas pode ajudar você a manter a continuidade do exercício sempre em dia.

A Edição Especial CARAS − 95 Palavras Cruzadas custa apenas R$ 23 e já está disponível nas melhores bancas do País.