Iza: Sinônimo de empoderamento feminino

A estrela vislumbra as realizações na carreira e na vida pessoal

Fernanda Chaves Publicado em 10/02/2022, às 15h09

O ano não poderia ter começado melhor para a cantora Iza (31). Ao lado do marido, o produtor musical Sérgio Santos (34), ela viajou para Dubai e para as Ilhas Maldivas. Antes de finalizar a estadia nas ilhas, no resort Soneva Jani, a diva se surpreendeu ao pedirem para ela assinar um caderno em que famosos, como o cantor Justin Bieber (27), deixam sua marca. “Até tirei foto da minha assinatura”, confessa, aos risos, a estrela, que se apresentará em setembro no Rock in Rio, no mesmo dia em que o astro pop.

De volta ao Brasil, a carioca, que foi escolhida pela revista americana Time como uma das líderes mais influentes da nova geração, inspira uma multidão com seu trabalho e posicionamento. Neste ano, ela lança seu segundo álbum e estreia como atriz, no filme Um Ano Inesquecível – Outono, provando, mais uma vez, que a mulher pode fazer o que quiser.

Iza e Sérgio — Foto: Ahmed Jailam e Mustapha Daouk

— Como foram as férias?

Inacreditáveis! Eu não conhecia as Maldivas. Sempre via as imagens e achava tudo um pouco exagerado, meio surreal demais. (risos) E quando cheguei lá, eu entendi que Maldivas realmente é um pedaço do céu na terra. E conhecer Dubai foi muito gostoso.Com certeza, é a viagem que eu mais amei fazer até hoje.

— A viagem foi uma comemoração pelas suas bodas de trigo?

Sim! A gente gosta muito de viajar junto. Eu fiquei pela primeira vez com o Sérgio na praia, fui pedida em casamento na mesma praia e a gente se renova assim. Nada mais justo do que celebrar essas bodas do jeito que a gente mais gosta.

— Você e ele já pensam em ter filhos? Este é um sonho?

A maternidade sempre foi um sonho pra mim. Eu sou louca por criança e o Sérgio também. E nós somos apaixonados pela ideia de ter uma família. Então, a gente pensa, sim, em abrir esta fábrica de filhos em breve e a gente não quer só um, não!

— O Sérgio parece ser meio tímido, mas participou do seu último clipe, Sem Filtro. Vocês se apoiam muito, não é?

O Sérgio não é tímido, ele é uma pessoa reservada e eu amo este jeito dele porque eu sou assim também. A gente preza muito pelo pouco de privacidade que ainda tem. E ele me apoia em tudo. É muito importante ser casada com alguém que entende este meu lado e o Sérgio é o meu maior encorajador.

Iza e Sérgio — Foto: Ahmed Jailam e Mustapha Daouk

— Como consegue manter a sua privacidade?

Isso é uma coisa que naturalmente eu faço, porque eu entendo que a minha vida é mais saudável deste jeito. Quando eu estou longe das redes sociais, não necessariamente eu estou mal. Eu estou viajando, transando, comendo, festejando, estou com a minha família. Eu sempre fiz questão de mostrar para os meus fãs que o mais importante a ser compartilhado com eles é o meu trabalho. As músicas saem de dentro do meu coração e não tem nada mais íntimo que isso.

— Você foi eleita uma das líderes da nova geração, defendendo temas importantes, como suas raízes. Tem noção do que representa ao ocupar lugares assim?

Nunca parei para pensar que ser uma mulher empoderada assusta as pessoas e eu nem racionalizo muito isso. Fico muito feliz com esse reconhecimento, mas a realidade é que eu nunca trabalhei pensando nisso. Não tinha como ser diferente, já que eu canto sobre o que eu sou. E como o que eu sou atinge muitas pessoas, porque eu sou uma mulher preta, de Olaria, isso acaba fazendo com que tudo isso seja natural.

— Você agora será vista nos cinemas. A arte nunca te limita?

É muito importante que as pessoas entendam que eu sou artista e isso é mais do que trabalhar apenas com uma vertente da arte. Eu tenho vontade de fazer várias coisas. E se vai ser cantando, atuando, dançando, apresentando, aí é a arte da vez que vai me dizer. Mas eu gosto de não me colocar numa caixinha.

— Tem segredo de beleza?

Eu acho que viver bem, estar sempre hidratada e feliz, com certeza vai fazer você se sentir mais bonita. Eu acho que é muito subjetivo. O que é beleza? Eu posso dizer que eu me sinto muito feliz do jeito que eu sou, me sinto cada vez mais confortável de entender que nosso corpo muda com o tempo. Faço questão de dizer o quanto é natural emagrecer, engordar, viver bem com isso, porque a nossa vida é feita de fases e o que a gente não pode deixar é de aproveitar tudo de mais gostoso que a vida tem.

Iza — Foto: Ahmed Jailam e Mustapha Daouk