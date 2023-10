Ícones do décor fazem ode aos encantos da primavera

À frente da repaginação da Ilha de CARAS, time de designers dá seu toque de midas em mostra

Responsáveis pela decoração da nova temporada da Ilha de CARAS, edição que marcará os 30 anos de sucesso da revista, Jóia Bergamo, Olegário de Sá, Rodrigo Costa e Juliana Sica já estão a todo vapor diante da missão de deixar o point preferido dos famosos ainda mais aconchegante.

E, enquanto a temporada não começa, eles imprimem suas inspirações na Mostra Garden Design, com foco no universo do paisagismo, em SP. “Nos transformamos em uma grande família. Será uma ilha como nunca aconteceu. Todos estão ansiosos”, diz Jóia, parceira de longa data da revista. “Eu me sinto especial ao lado de um time tão incrível”, aponta Juliana.

Na abertura da mostra, além do quarteto, Bruno Isaac e Tota Penteado marcaram presença. E a pauta do encontro não poderia ser outra: o décor. “O design traz conforto, a sensação de aconchego e abraço”, fala Tota. “Arquitetura e design trazem felicidade”, concorda Olegário. “E pode mudar o humor das pessoas”, conclui Rodrigo.

Juliana Sica e Bruno Isaac apostam na delicadeza para a Adriana Decor

A primavera é representada pelo azul no espaço de Rodrigo Costa na Tok&Stok

O espaço de Olegário une o lúdico e o elegante

Jóia Bergamo cria ambiente sensorial para a loja Saccaro

FOTOS: PAULO SANTOS