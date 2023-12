Gastronomia ímpar de Lee Andriotti

Lee Andriotti aguça o paladar dos vips com menu saboroso e eclético

O red carpet estrelado e poderoso não foi o único espaço que chamou a atenção durante a comemoração dos 30 anos de CARAS, em SP. Para marcar a noite de festa, não poderiam faltar sabores e aromas à mesa. À frente do buffet Jardins de Monet, Lee Andriotti (56) aguçou o paladar dos 400 convidados com menu para lá de sofisticado. “Como é bom fazer parte de momentos como este! Me sinto muito honrado pela oportunidade de entregar toda a gastronomia desse evento”, diz ele.

Foram quase seis horas para orquestrar o banquete, que se destacou não somente pelas iguarias, mas também pela apresentação elegante e impecável. “Sempre digo que cozinhar é como um espetáculo. É preciso organização, treino, dedicação, conhecimento e amor para que, no final, os cinco sentidos o aplaudam de pé”, explica ele.

Composto por entradas minimalistas, uma ilha com queijos e pães artesanais e outra com receitas quentes: Fricassê de Camarão ao Perfume de Erva Doce, Mignon ao Siciliano e Páprica, Risoto al Limone e Parma e Sorrentini de Búfala com Pistache, além de sobremesas. O bufê encantou presentes como o chef Henrique Fogaça (49), que prestigiou a noite acompanhado de sua Carine Ludvic.

