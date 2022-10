Fernando Grostein Andrade conta sobre o autoexílio e as ameaças após documentário

Em Los Angeles, Fernando Grostein Andrade e Fernando Siqueira abrem o jogo sobre processo de criação do documentário 'Quebrando Mitos'

Publicado em 27/10/2022

É com uma frase de Elton John (75), “a música tem o poder da cura”, que se pode justificar o mergulho do cineasta Fernando Grostein Andrade (41) — irmão do apresentador Luciano Huck (51) — e do músico e ator Fernando Siqueira (24) no universo da melodia. Radicados há quase quatro anos em Los Angeles, nos EUA, os dois criaram 13 canções. Uma delas, Califórnia, está na trilha do documentário produzido pelo casal: Quebrando Mitos. “O filme propõe o conceito de masculinidade catastrófica, ilustrando a ascensão de Jair Bolsonaro como exemplo do que acontece quando um homem com masculinidade frágil chega a uma posição de poder. O material de pesquisa era pesado”, explica Grostein. E “para limpar o sistema”, como diz Siqueira, investiram na composição musical. A canção fala do autoexílio no estado americano que dá nome à música, já que eles saíram do Brasil por segurança.

O cineasta recebe ameaças desde 2011 quando lançou o documentário Quebrando o Tabu. Ao se declarar publicamente gay, as intimidações aumentaram e, nas eleições de 2018, por criticar o atual presidente da República, Grostein foi coagido a parar de falar sobre política sob o risco de morte. Quebrando Mitos prova que ele não se calou.

– O que significa o termo masculinidade catastrófica, que está no documentário?

Grostein – Ele surgiu no processo do filme. Masculi nidade tóxica não pareceu suficiente para explicar a masculinidade de homens como Bolsonaro, pois se refere a um homem que causa dano a um indivíduo para benefício próprio, como um cara com as pernas abertas no ônibus lotado. A masculinidade catastrófica é a expansão disso, pois traz danos a uma sociedade, um país e, no caso do presidente, pela destruição da Amazônia, ao planeta.

– Para contrapor o que chama de masculinidade catastrófica do Bolsonaro, você expôs abusos e estupros que sofreu... Por quê?

Grostein – Achei importante dizer de onde venho. Não me identifico com documentários em terceira pessoa, narrados por uma “voz de Deus” onisciente — parece que o que está sendo dito é uma verdade absoluta. Achei importante ser sincero com o espectador. Assim, quem assiste sabe o meu ponto de vista, meus pontos cegos e onde meu olhar é apurado.

– Você teve um colapso durante a produção. Qual o gatilho?

Grostein – O material de pesquisa é pesado. Depoimentos de abusos, estupros, violência, suicídio, falas mentirosas, sangue e chacinas. Para quem se preocupa com meio ambiente, para quem é LGBTQI+, ou para aliados na luta antirracismo, é difícil. Dediquei a vida filmando documentários sobre a linha de frente da marginalização — estudar fake news em oposição, ao que vi, foi um mergulho nas trevas. Me senti esgotado, não conseguia ver filme, tudo era gatilho, não saía de casa... Estava apagado.

– Grostein declarou que você o encorajou a seguir quando ele colapsou. De fora, o que via?

Siqueira – Quando o Fê faz um projeto, ele mergulha inteiro. Ele é focado e criativo. Então, ver o documentário criar forma foi interessante. Assistimos ao filme várias vezes e o Fê tinha muito claro na cabeça quando ainda não estava pronto. Então,partia para novas anotações, esboços e estudo.

– As perseguições diminuíram fora do Brasil?

Grostein – Sigo recebendo ameaças. Não pretendo me calar ou curvar a fascistas. Todos podem pensar diferente, desde que não coloquem a existência do outro em questão.

– Como lidou com o medo durante anos de ameaças?

Grostein – Mergulhar na música foi uma forma de lidar com tudo isso. Nós formamos a banda fs2. O Fernando compôs uma música sobre exílio, Califórnia, que está no filme. Música, cultura e esporte têm um papel terapêutico em lidar com traumas.

– Qual a importância da parceria musical na criação do filme?

Siqueira – A música ajudou a limpar nosso sistema. Depois de diárias exaustivas de edição, me sentava ao piano e compunha ao lado do Fê, que me direcionava.

– Para o filme, entrevistaram amigos de infância do presidente, o ex-assessor dele, colegas militares… Como foi a receptividade?

Grostein – Todos foram receptivos. Sou grato à forma respeitosa com que nos receberam. Eles têm suas convicções e se orgulham delas, mas os depoimentos falam por si e refletem o buraco em que nos encontramos agora.

– Quebrando Mitos também aborda a estrutura de poder e privilégio dos quais os homens heterossexuais brancos não abrem mão. Quando percebeu essa estrutura na sociedade?

Grostein – Entendi essa questão com maior profundidade ao fazer o filme. Nos EUA nunca houve uma presidente mulher. Apenas um negro, todos os outros brancos. Quando alguém fala de Economia na TV, é sempre um homem branco. Liguei os pontos e vi como a questão da masculinidade atravessa desde a questão LGBTQI+ até a do meio ambiente. Muitos homens se sentem ameaçados, acham que, ao questionar a concentração de poder, estamos atacando. Na verdade, a mensagem é: vamos dividir o poder, a diversidade favorece a inteligência coletiva. Todos nós temos os nossos pontos cegos, se as decisões da sociedade (ou do planeta) são tomadas pelos mesmos tipos de pessoa, perdemos ao não ver soluções que os pontos cegos delas não alcançam.

– Já declarou que o Bolsonaro é um idiota útil. Por quê?

Grostein – Bolsonaro foi oportunista para servir de “capanga” de setores da elite que são equivocados. São setores que herdaram, junto com suas fortunas, preconceitos escravocratas e machistas dos nossos tataravôs. O mundo mudou, mas alguns donos de fortunas — não todos — têm tanto medo de perder os privilégios que contratam milicianos para garantir suas posições. Isso vai desde a contratação de seguranças particulares que foram maus policiais até “jagunços” políticos que fazem o serviço sujo. Do que adianta fazer um baile beneficente em prol do meio ambiente e ter um capanga para remover as proteções ambientais pela Amazônia?

– Eduardo Bolsonaro postou: “Irmão do Luciano Huck problematizou a masculinidade do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma prova de que o PR é imbrochável e incomível, não adianta”. Você respondeu: “O filho do presidente se incomodou com o nosso documentário, mais uma prova de que a masculinidade do mito é frágil”. Mais algum retorno de alguém ligado a Bolsonaro?

Grostein – Logo depois desta postagem, Bolsonaro começou a gritar, no dia 7 de Setembro, que era imbrochável. Quem se importa? Uma apoiadora de Bolsonaro, com uma camiseta fazendo alusão à Ku Klux Klan, ficou incomodada quando filmei ela aqui nos EUA. O marido dela me seguiu filmando e disse que ia me dar um tiro. Recebo mensagens de ódio sempre, mais não me incomoda mais.

– O filme traz a frase “Na luta pela justiça social é necessário ter solidariedade não só pelo oprimido, mas também pelo opressor, porque a luta é pela humanidade”. O que quiseram transmitir com ela?

Siqueira – Meu pai nos mandou esta frase. Não considero todo bolsonarista uma pessoa má e ruim. As pessoas estão sendo manipuladas por mentiras e por sistemas como a indústria das armas ou as grandes igrejas evangélicas e seus “dogmas”. As pessoas focam em esquerda e direita e esqueceram de pensar racionalmente sobre os danos que uma pessoa como Jair Bolsonaro causa.

– A receptividade do filme muda de acordo com a geração?

Siqueira – Ele foi bem recebido por todas as gerações, reflexo da diversidade na equipe. Nós percebemos que ele fala de forma mais direta com os LGBTQs e que alguns homens heterossexuais se incomodam além da conta. Quando fazemos uma crítica aos homens heterossexuais, não falamos de todos. Existem milhares de exceções e aliados importantes. Falamos do coletivo e pedimos: por favor, melhorem.

– O que acharam do resultado do primeiro turno da eleições?

Grostein – O primeiro turno refletiu trapaças do Bolsonaro. O falso padre foi um golpe desleal. Fake news é jogar fora das regras. A democracia e a liberdade no Brasil continuam em risco.

– Qual a descoberta mais especial que um fez sobre o outro nesse período em que vivem juntos nos EUA?

Grostein – A resiliência que temos e a força que damos um ao outro. Quando um cai, o outro levanta. E assim vamos juntos.

Fotos: Jivi Oxy, Paulo Macedo e Rafa Levy