Ex-Chiquititas Gabriella Saraivah confessa medo de ter vida exposta nos EUA: "Já sofri bastante"

Em entrevista à revista CARAS, Gabriella Saraivah desabafou sobre sua vida nos Estados Unidos e insegurança da carreira artística

Destaque em diversa produções de sucesso no Brasil, a atriz Gabriella Saraivah (19) tem morado nos Estados Unidos há pouco mais de três anos. Com milhões de seguidores nas redes sociais, a artista confessou à revista CARAS que prefere viver em meio ao anonimato fora de seu país de origem.

Segundo Gabriela, que já estrelou o remake de Chiquititas, no SBT, ela teme que as pessoas acabem se aproximando dela apenas por conta de sua visibilidade e que geralmente seus amigos gringos demoram para descobrir que ela tem milhares de fãs no Brasil.

"Eu sou uma pessoa muito reservada. Claro que se eu estiver numa entrevista, numa coisa de trabalho, eu vou apresentar o meu trabalho. Mas, na vida pessoal, tenho medo de as pessoas se aproximarem de mim só pelos meus seguidores", disse a protagonista da série Tudo Igual, Só Que Não, do Disney+.

"Já sofri bastante com isso, de pessoas que só se aproximaram de mim para aparecer nas minhas redes sociais. Então, sempre fui muito na minha. Às vezes, depois de três meses de amizade, a pessoa percebia que não me seguia e pedia meu Instagram. E aí, quando olhava, era aquela reação: ‘nunca imaginei que você tem 14 milhões de seguidores’. É muito engraçado", completa.

Além do SBT, Gabi também tem passagem pela TV Globo, onde atuou em novelas como Avenida Brasil e Éramos Seis. Sobre a descoberta dos amigos dos Estados Unidos, ela confessa que se diverte, mas não esconde nada: "É muito engraçado. É óbvio que surgem as perguntas e conto da minha carreira".

Apesar de tem ótimos trabalhos em seu currículo, a atriz conta que não se sente tão segura assim com sua profissão e, por conta disso, tem investido em um plano B. Estudante de Psicologia, ela revela que tem realizado um sonho de criança. "Eu escolhi a Psicologia porque sempre fui muito interessada nesses assuntos sobre a mente. Quando eu era mais nova, fazia vídeos sobre autoestima, ansiedade, depressão, são assuntos que sempre tive muito interesse. E na Psicologia você estuda o comportamento humano. Eu estou amando", revela.