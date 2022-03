Enquete: Escolha a capa que mais representa o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II

Revista CARAS lança uma revista especial com a história dos 70 anos de reinado de Elizabeth II no Reino Unido; você pode escolher a capa!

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 17h49

A história dos 70 anos de reinado de Elizabeth II (95) merece ser registrada nas páginas da Revista CARAS!

A monarca, que assumiu a Coroa Britânica em 1952 e, desde então, viveu glórias, guerras, alegrias, crises, dramas pessoais, além de uma infinita trajetória de mudanças econômicas, geopolíticas e comportamentais do mundo, é a mais longeva da história.

Por este motivo, CARAS lança a partir do dia 8 de abril nas bancas de todo o País e nas bancas digitais uma edição especial com mais de 170 fotos que contam este momento, mostrando que Elizabeth II é, além de tudo, a mais popular das rainhas vivas no mundo.

São 74 páginas que contam a ascensão ao trono, herdado em 1952, após a morte de seu pai, o rei George VI, passando por guerras e acontecimentos históricos, além de mostrar o apoio que ela sempre recebeu da família e a construção do clã dos Windsor, além dos modelitos exclusivos usados pela rainha ao longo do tempo e também as coroas e joias escolhidas para representar a monarquia britânica.

Público ajuda a escolher a capa do especial Jubileu de Prata

Você pode dar sua opinião: qual a capa que você gostaria que estampasse esta edição de colecionador sobre o período em que Elizabeth II esteve no trono do Reino Unido? Vote, nos ajude a fazer nossa capa digital!