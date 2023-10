Descubra o valor milionário que Meghan Markle ganhou durante sua participação em Suits

Os royalties recebidos por Meghan foram os responsáveis por manter parte de um estilo de vida muito confortável; veja

Muito antes de ser duquesa, Meghan Markle teve seu grande momento em sua carreira como atriz ao entrar para o elenco de Suits. Com mais de 100 episódios ao longo de sete temporadas, ela deu vida a Rachel Zane, papel que lhe rendeu mais reconhecimento e também foi essencial para a vida financeira da atriz.

De acordo com o Mirror, a Duquesa de Sussex teria recebido £ 37.000 por episódio, com um salário anual de £ 333.000 - o equivalente a R$ 231 mil por episódio e R$ 2.081.500 anualmente. Como parte de seu contrato, Meghan ainda garantiu que receberia royalties por cada aparição sua, de acordo com a Marie Claire norte-americana.

Explicando melhor: a cada vez que a série fosse exibida novamente, Meghan receberia uma generosa porção de dinheiro. Com a transmissão da produção através da Netflix, a mulher do príncipe Harry também tem o direito de receber parte do dinheiro da plataforma de streaming.

Segundo fontes do Mirror, foi graças a esse dinheiro que ela e seu marido conseguiram manter um bom padrão de vida após romperem com a realeza britânica em meados de 2020. De acordo com a Forbes, Meghan contribuiu com cerca de US$ 2 milhões para comprar a deslumbrante mansão em que moram em Montecito, na Califórnia. O restante do dinheiro veio da herança que Harry recebeu da princesa Diana, já que a família real deixou de ajudá-lo financeiramente.

Meghan Markle teve fala em 'Suits' barrada pela Família Real, diz criador da série

Antes de se tornar parte da Família Real Britânica, Meghan Markle estrelava a série norte-americana de sucesso Suits. No entanto, o seu relacionamento com o príncipe Harry interferiu em sua carreira como atriz, onde ela recebeu restrições em seu papel na produção.

Em entrevista a revista The Hollywood Reporter, o criador da série, Aaron Korsh, revelou um fato chocante sobre os bastidores da produção. Segundo ele, a personagem da Duquesa de Sussex teve uma fala proibida e retirada do roteiro pela Família Real.