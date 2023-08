Daniele Hypólito desabafa sobre quadro de saúde após susto: "Estou bem"

Em entrevista à revista CARAS, Daniele Hypólito revelou como estava sua recuperação após passar por uma série de problemas de saúde

A ex-ginasta Daniele Hypólito (38) está vivendo momentos de plenitude após se recuperar de mais um problema de saúde. Desde o início do ano, a famosa passou por três internações para tratar de casos sérios envolvendo sua saúde.

Em entrevista à revista CARAS, Dani falou sobre seu estado de saúde e como estava a recuperação. Em maio deste ano, ela ficou cerca de um mês internada para tratar de um caso de pielonefrite e uma pansinusite.

“Os problemas começaram por avisos não ouvidos. Tive vômito e febre antes da primeira internação. Quando cheguei lá, estava com infecção urinária. Depois, tive uma pneumonia decorrente da internação. Da terceira vez, descobri uma pansinusite, na qual a bactéria se aloja em todos os seios paranasais. Agora estou bem, recuperada. Graças a Deus, em casa, voltando às coisas do dia a dia”, contou.

Em sua última internação, Daniele precisou passar por uma cirurgia de emergência para tratar do problema da pansinusite. Depois de passar alguns dias tomando antibióticos na veia, os médicos acharam melhor fazer o procedimento para tirar as secreções que estavam no seios da face, que ocupava 60% da região.

Na época, a famosa chegou a fazer uma live no Instagram para contar detalhes sobre sua saúde e aproveitou para apresentar seu médio, Dr. Júlio Ramos. Ele informou que a irmã de Diego Hypólito chegou a ficar em observação em uma unidade intensiva.

“Ela teve uma queda de pressão, fez uma taquicardia, uma aceleração, começou a sentir mal-estar. Ela foi para uma unidade intensiva para termos um controle maior. Pelo risco e pela gravidade”, disse ele.

Passado o susto, Dani confessa que agora tem focado totalmente em sua melhora, sem se preocupar com novos projetos. “Quero me recuperar. O maior projeto é ficar bem e voltar à normalidade com a minha saúde plena”, conclui ela.