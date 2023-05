Cristina Ferreira, estrela da TV portuguesa, visita o Brasil

Grande estrela da televisão portuguesa, Cristina Ferreira traz know-how ao Brasil

Apresentadora, empresária, acionista da Media Capital (grupo que detém a TVI, uma das maiores redes de televisão de Portugal) e diretora de entretenimento da emissora, a portuguesa Cristina Ferreira (45) desembarcou em solo carioca para compartilhar conhecimento com os brasileiros no Web Summit Rio, o principal encontro de tecnologia e inovação do mundo. Porém, antes de palestrar no evento, ela recebeu CARAS em sua suíte, no Hotel PortoBay, em Copacabana, para uma entrevista exclusiva.

– Como é a sua relação com o Brasil, com o Rio de Janeiro?

– Quando me perguntam ‘Além de Portugal, em qual outro lugar moraria?’, sempre digo: ‘no Rio!’ Sinto, desde o primeiro minuto, que o Rio é uma casa para mim. Já estive aqui seis vezes. Eu vim em janeiro, porque o ano tinha que começar com a energia da cidade.

– Como se sente representando Portugal no Web Summit?

– Em Portugal, já participei duas vezes do evento e lá também é muito impactante. Agora, porém, ser a portuguesa que vem ao Brasil, em um evento tão grande, me deixa orgulhosa. Estou aqui representando os portugueses, mas também como cidadã do mundo. Afinal, no mundo digital ficamos todos globais e podemos trabalhar aquilo que nós somos para o universo.

– E como é importante ter uma mulher ocupando esse espaço...

– Isso tem sido uma luta minha desde o meu primeiro minuto na televisão. Mas, apesar de estarmos cada vez mais conquistando espaço e direitos, nós não conquistamos, ainda, a igualdade desejada, o mesmo nível salarial nem as mesmas oportunidades de cargos, seja na direção, como CEO ou o que quer que seja.

– Você é exemplo de que é possível uma mulher ocupar um grande cargo com excelência.

– E consegui isso em Portugal, um país em que ainda é difícil conquistar esse espaço. Portanto, pode servir de exemplo: quando se trata de trabalho com foco, conseguimos chegar lá. E sem culpa, porque acho que as mulheres, na maior parte das vezes, têm muitas culpas associadas, porque têm menos tempo com os filhos, porque viajam muito, porque, às vezes, nesses cargos, é preciso ter uma disponibilidade um pouco maior. O meu filho agradece por ter uma mãe feliz e realizada. Mesmo que eu não esteja perto, se ele sentir que estou bem, que conquistei o meu lugar, ele vai ser mais feliz do que se eu estiver por perto só porque tenho que estar com ele.

– Consegue curtir a vida?

– Consigo! Sou muito equilibrada e focada na gestão da minha agenda. Sou da manhã, acordo às 6h todos os dias e até às 17h da tarde não paro um segundo. Mas depois, à noite, eu estou só para o meu filho e para a família.

– Você nasceu na zona rural, teve uma vida simples, seu pai tinha uma oficina de carros. Como é ver aonde você chegou?

– É um percurso de muito trabalho que, acho, herdei da minha mãe. Ela sempre foi muito batalhadora e ia em busca daquilo que queria. Não sei se, no meu caso, a sorte esteve incluída, mas acho que procurei e sempre que me deram uma boa oportunidade, a agarrei com toda a força e não deixei que ela fosse embora. Sei que eu sou motivo de orgulho para os meus pais.

– Como faz para não deixar o sucesso subir à cabeça?

– Continuo vivendo no mesmo sítio onde nasci, continuo com a minha casa na zona rural, continuo com a minha família toda e os meus amigos de infância à minha volta. Isso me faz ter os dois pés bem firmes na terra. Eu sei de onde vim e também sei o que já alcancei, isso é importante para eu conseguir conquistar cada vez mais. Às vezes, manter o que conquistou é mais difícil do que alcançar esse lugar. Já cheguei aonde queria, embora existam muitas outras coisas que eu ainda queira fazer. Mas agora é me manter saudável e feliz.

– Um mulher empoderada assim assusta os homens?

– Assusta! É mais difícil encontrar alguém que tenha a capacidade de estar ao meu lado, porque a imprensa em Portugal não é mole. Então, lidar com o assédio não é fácil. E não apenas porque sou apresentadora de TV, é complicado também porque sou uma mulher que tem um grande cargo e ganha mais do que os homens. Então, ou o homem é muito bem resolvido e não tem problema com isso ou ele ama você demais e isso vira uma questão secundária. Para piorar, todo mundo me “conhece”, mas no fundo ninguém sabe quem sou. Então, até de se aproximarem de mim, acho eu, existe um certo receio. Fica difícil, né? (risos). Diante desse cenário todo, sou eu quem tem que tomar atitude, mas nem todo mundo está preparado para isso. Por outro lado, acho que o amor não se procura, ele acontece quando tem que acontecer.

Fotos: Selmy Yassuda

Beleza: Cleide Araujo

Agradecimentos: Hotel PortoBay Rio e Agência Notable