Conto de fadas da vida real de Noemia Oliveira

A atriz Noemia Oliveira comemora sua estreia na teledramaturgia em Fuzuê e exalta harmonia da família

Dona de uma vida digna de comédia romântica, Noemia Oliveira (38) já viveu histórias para, pelo menos, dois filmes! Mas, enquanto isso não acontece, a artista abriu sua intimidade para a CARAS e narrou detalhes desse roteiro! Ao lado do eleito, o publicitário francês Romain Saulas (41), e do herdeiro, Isaac (1), ela exalta a fase de descobertas, tanto dela, dando seus primeiros passos na TV Globo ao estrear na trama das 7, Fuzuê, quanto do filho, que está aprendendo a andar. “Ele me viu na novela e ficou apontando, entendeu que era a mãe dele na TV. Chorei porque foram dois sonhos que se abraçaram naquele momento”, conta ela, emocionada, em seu apartamento carioca.

Padrinho de casamento e de Isaac, Rodrigo Simas (31) é o ‘fado madrinho’ dessa história, como define Noemia. A artista estava fazendo assistência de direção de uma peça do ator, em São Paulo, e, por insistência dele, viajou para a cidade para participar da última apresentação. O voo do elenco atrasou e, enquanto esperava os seus colegas, ela, que sempre teve preconceito com aplicativos de relacionamento, baixou um no celular. “Dei match com o Romain, começamos a conversar e ele perguntou se eu era grande mesmo. Falei ‘sou, você é? Porque se não for, não serve!’ Coloquei nos critérios: pessoa engraçada e com, no mínimo, 1,90 m, porque eu tenho isso!”, recorda ela.

No dia seguinte, os dois se conheceram pessoalmente. Entre restaurantes e caminhadas pelo Beco do Batman, famoso point da capital paulista, lá se foi o dia. “Foi como a Prova do Líder, 12 horas de encontro e não acontecia nada. Falei: ‘vontade de te dar um abraço’ e beijei. Chega! Passei muitas horas dando mole (risos)”, diverte-se a atriz, que nem imaginava que a falta de iniciativa do francês era, na verdade, uma insegurança por achar que ela não iria querer nada com ele.

Depois de três anos e meio de namoro a distância, com viagens frequentes entre Rio e São Paulo, o publicitário pediu a amada em casamento. “Quando ele falava que ia vir para o Rio, eu já ia fazer as unhas, pois vai que ele me pede em casamento e eu estou com a unha horrorosa (risos)”, conta. Ela tinha certeza de que o pedido viria em uma viagem que fizeram para a França. “Ele abaixava para amarrar o cadarço e eu pensava: é agora! Fizemos um passeio pelo Rio Sena e nada. Teve uma hora que a gente estava abraçado e um cara veio cantando Aleluia. As pessoas começaram a gravar, elas também achavam que ia acontecer, mas nada”, lembra.

De viagem marcada para a Tailândia, Romain decidiu que fazer o pedido lá seria muito previsível e surpreendeu a namorada no trabalho. Noemia estava gravando para o Porta dos Fundos, canal de humor no YouTube do qual ela fazia parte, quando o eleito surgiu caracterizado e, finalmente, pediu sua mão. “Foi lindo demais! É o amor que eu sempre sonhei. Quando a gente se conheceu, eu pensei ‘quero ter filhos com esse cara’. Um dos meus maiores sonhos era casar e construir minha família. Estou tão

feliz agora!”, comemora.

Desse amor nasceu Isaac, outra realização para a carioca. As horas de sono diminuíram bastante depois da chegada do herdeiro, mas ela não poderia estar mais feliz. “Parece que, agora, eu entendo o que é amor de verdade. A gente cresce ouvindo as mães falando ‘quando você for mãe você vai entender’. E é verdade! Quando o Isaac olha para mim e sorri, parece que entendo por que estou aqui. Vim para amar esse serzinho e dar o meu melhor para ele. Minha família é o lugar em que eu me realizo plenamente, são os amores da minha vida. Estou vivendo um momento de encanto”, define.

Apesar de viver a maternidade 24 horas por dia, ela sempre achou saudável voltar a trabalhar. Após ter perdido a chance de fazer sua estreia na Globo por conta da descoberta da gravidez, surgiu a oportunidade de estrear nas novelas, como a Kirida, de Fuzuê. “Fiquei seis meses direto com o Isaac e, quando comecei a gravar, não foi fácil. Eu pensava que iria ser difícil para ele, mas esqueci que ia ser para mim também. No início, ele chorava e eu chorava junto”, lembra. Agora, eles já se adaptaram e, enquanto a mãe está nos Estúdios Globo, ele fica com o pai, que trabalha de home office, e com a babá.

Tranquila, Noemia está conseguindo curtir a nova fase profissional. “Eu sempre quis fazer novela e tem sido uma experiência ímpar. Acho que uma novela representa muito numa carreira, significa que uma nova porta se abriu, que são novos espectadores, novos olhares que você alcança. Estou aprendendo muito”, afirma.

Fazendo teatro há mais de 20 anos, a artista começou a explorar seu lado artístico em casa e na escola. Prima da atriz Juliana Alves (41), ela vem de uma família com a veia artística forte. “Quando a gente era mais nova e tinha aquelas festas de família, ficava eu, Juliana, Mayra, que é irmã dela, e minha irmã Erika ensaiando peças. Depois, todo mundo era obrigado a assistir!”, conta. As quatro seguiram carreira e Noemia fica feliz de ver que seu desejo de infância se tornou realidade. “É muito emocionante! As pessoas achavam que eu estava de bobeira, que isso não ia me levar a lugar algum, essa coisa de que artista não trabalha. Eu olho pra trás e vejo que valeu a pena. É lógico que tem um caminho longo pela frente, estou longe de estar acomodada. Quero fazer muitas novelas, tenho projeto nos cinemas de uma comédia romântica na qual sou protagonista e tenho muitos sonhos, mas até aqui foi uma caminhada cheia de aprendizados e tropeços”, diz a atriz, que chegou a desistir e foi motivada pelo amado a seguir em frente. “Lembro que ele me levou a um restaurante francês e eu falei que não me sentia bem porque toda vez ele pagava. E ele disse: ‘um dia você vai me levar e eu não vou botar a mão no bolso’. Eu pensava quando isso iria acontecer... Agora, a mamãe está on!”, avisa a artista, cujo bom humor é uma de suas marcas registradas.

FOTOS: CADU PILOTTO