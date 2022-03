Cintia Dicker: sucesso, casamento e filhos

Top revela planos para o futuro e aprova o jogo de Pedro Scooby no BBB 22

20/03/2022

Morando em Portugal, a modelo Cintia Dicker (35) está com uma vida consolidada por lá, mas, nas próximas semanas, sua base será em solo brasileiro.“É muito bom estar no Brasil. Sempre que dá, eu venho, mas é sempre muito corrido. Desta vez, vou tentar ficar até abril”, avisa a gaúcha, que veio a trabalho e a lazer também.

Outro motivo de sua estadia no País é esperar o marido, o surfista Pedro Scooby (33), sair do BBB 22. Acompanhando cada detalhe da participação do amado no programa da TV Globo, ela está com saudade. “Pra mim é mais fácil porque eu consigo vê-lo. Mas dá saudade de encostar, da pele na pele, de dormir junto, porque a gente nunca ficou tanto tempo separado assim”, conta.

A ruiva está orgulhosa da conduta do eleito no reality show. “Uma comédia, né? Eu morro de rir, está muito bom! Ele é aquilo mesmo. Aquelas bugadas que ele dá lá dentro, ele dá aqui fora também, é desligado da vida, mas, também, quando foca, foca mesmo!".

Enquanto torce para o marido, Cintia segue trabalhando. A top é o rosto da Explora, nova coleção de outono da marca Le Brons-tein, da estilista Lethicia Bronstein (41). “Eu e a Le estamos juntas desde o começo. A gente se tornou grandes amigas. Então, sempre que ela me pede, que eu posso, vou estar disponível para ela. E é uma honra estar aqui fazendo esta campanha”, explica a musa.

Voltar para o Brasil de vez é um sonho que ela e Pedro nutrem. “A gente quer muito morar no Rio de Janeiro. Não sei quando, porque os filhos dele moram em Portugal, então a gente vai ficando lá, eles estão muito pequenos ainda. Mais pra frente a gente vai ver o que vai acontecer”, explica.

A gaúcha também planeja ser mãe. “Desde a primeira semana que a gente está junto o Pedro pensa nisso e os filhos dele também me pedem, mas não é uma coisa que eu quero agora. No momento, não é uma prioridade minha”, afirma a modelo, que está focada em sua carreira. “Com certeza vai ser muito bem-vindo, vou amar ser mãe, mas tenho bastante trabalho ainda, quero viajar muito. Então, quem sabe daqui a um ano, dois anos? Na hora certa vem”, diz.

Por enquanto, a única certeza que ela tem é de seu casamento, no dia 8 de outubro, na Bahia. O casal, que oficializou a união civil em 2020, pretendia fazer uma cerimônia discreta para renovar os votos, mas, pelo que a gaúcha tem acompanhado no BBB 22, a celebração ganhou grandes proporções. “Pedro está anunciando coisa que nem eu sabia! (risos) Era para ser uma cerimônia intimista, mas pelo jeito meio Brasil já está sendo convidado. Ele já falou até que vai ter show do cantor Péricles!”, diverte-se a musa.

