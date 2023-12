Celso Zucatelli e a esposa, Ana, curtem aventura na Finlândia

Em meio ao cenário gelado da Finlândia, o apresentador Celso Zucatelli e Ana Cláudia comemoram bodas de prata e a sólida parceria

As paisagens gélidas e românticas da Finlândia, no norte da Europa, formaram o cenário ideal para contemplar a história de amor de Celso Zucatteli (50) e sua Ana Cláudia (50). Juntos há 31 anos, sendo

25 casados, recentemente, eles embarcaram rumo a uma experiência única e marcante para festejar a chegada das Bodas de Prata. “Foi um jeito muito especial de celebrar nosso amor, nossa união e parceria. Uma viagem incrível! Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar com a Ana e, juntos, comemorarmos mais um ano”, conta o apresentador da RecordTV.

Apesar das temperaturas congelantes, não faltaram aventuras a dois. “Logo no primeiro dia, enfrentamos quase 30 graus negativos durante a caçada à aurora boreal”, detalha Zucatelli, referindo-se ao fenômeno natural que ocorre nos céus noturnos das regiões polares. “Nós escolhemos passar nossos 25 anos de casados fazendo o que a gente mais gosta: viajar! Queríamos um lugar diferente de tudo, para que tivéssemos uma recordação inesquecível”, emenda Ana.

Com direito a hospedagem em um iglu de vidro, jantares apaixonantes e uma visita encantadora à Vila do Papai Noel, em Rovaniemi, capital da Lapônia, Celso e Ana provaram que a solidez da união é capaz de aquecer qualquer inverno. “Amo viajar com ele. A gente se diverte muito! Já começamos a planejar a próxima aventura”, diz Ana. “Ela é o amor da minha vida, minha companheira de aventuras. Esta experiência já se tornou inesquecível”, frisa ele.

Entre os desafios do par, restou apenas driblar a saudade dos pets Paçoca, Mandioca, Cafezinho e

Hambúrguer. “A Ana diz que basta sair de casa e eu já reclamo de saudade. Nós tivemos que fazer chamada de vídeo com eles”, contou o apresentador, aos risos.

FOTOS: FILIPPO DIAS