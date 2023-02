Carla Diaz sempre preparada

Shoulder bag para mergulhas na folia

Carnaval é sinônimo de trabalho e correria para os envolvidos no encantamento por trás de cada um dos desfiles. Carla Diaz (32), por exemplo, atravessou a avenida do samba no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e no dia seguinte aterrissou no Camarote CARAS, na Sapucaí, no Rio. Para manter os pertences organizados em meio ao ritmo alucinante da folia, ela e um time de famosos do espaço contaram com uma shoulder bag customizada da Poti Junior’s S/A Construtora e Incorporadora.

Foto: SELMY YASSUDA