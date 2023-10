CARAS faz 30 anos e grandes nomes ganham joia especial

Antonio Fagundes, Zezé Motta, Adriane Galisteu e Luciana Gimenez se emocionam com presente

Para celebrar seus 30 anos, a revista CARAS decidiu homenagear quem de fato fez a história da revista. E foi assim que veio a ideia de presentear 30 celebridades que marcaram essas três décadas com uma joia especialmente criada para a ocasião. A relação da apresentadora Adriane Galisteu (50) com a revista, por exemplo, é antiga. “Revisitar os 30 anos de CARAS é também revisitar a minha história. Nossas histórias se fundem, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Brinco com todo mundo que quer saber da minha vida amorosa. Falo: ‘Puxa no Google minhas capas de CARAS porque conto tudo lá’. E é verdade mesmo! Está tudo lá, as conquistas, as dores... Falo sempre que eu errei e acertei nas capas de CARAS” , disse ela, com seu eterno bom humor e sua sinceridade característica. Ao receber a sua joia, a diva Adriane logo resumiu: “Eu acho isso tão legal porque marca a gente. E é a coisa mais linda! A Rosana fez um trabalho incrível. Porque se inspirar em 30 anos sem ser óbvio não é fácil. Esse não dá pra ficar na caixa. Tem que ir imediatamente para o pescoço”, destacou a estrela, sobre a peça desenvolvida pela designer Rosana Chinche (64), do Atelier 17.

Ao ganhar seu colar, o veterano das telinhas Antonio Fagundes (74) foi rápido ao avisar quando vai usá-lo. “Que coisa linda! Vou usar com carinho, principalmente nas estreias”, disse ele, ao entender a simbologia das pedras escolhidas. “Optei pelo topázio azul porque ele representa o trabalho, o conhecimento, a cultura... Já no centro, coloquei uma ametista porque é um escudo de proteção”, disse Rosana.

E quando se fala de celebridades relevantes no Brasil o nome da atriz Zezé Motta (79) logo aparece por toda a sua representatividade no meio artístico e na sociedade. Considerada uma das maiores artistas do País, expoente da cultura afro-brasileira, Zezé acumula inúmeros prêmios por suas atuações, que incluem mais de 50 longas-metragens. “O que me emociona, de fato, é saber que iniciar uma carreira é difícil e manter uma carreira pode ser mais difícil ainda. Me emociona ter conseguido isso, estar há tanto tempo em cena, com trabalho, prestígio, saúde, energia e com prazer”, resumiu a atriz, que fez questão de usar o seu presente imediatamente. “Que coisa deslumbrante. Amei!”.

Perto dos 80 anos, Zezé, que ao longo de sua vida levantou várias bandeiras em defesa da mulher e contra o racismo, atualmente também faz questão de debater o etarismo. “Fico muito feliz em ver que não é o fim da estrada. A gente pode sempre recomeçar”, avisou.

Somando 35 capas de CARAS ao longo de sua trajetória, a apresentadora Luciana Gimenez (53) não poderia ficar de fora da lista. “A primeira foi apresentando meu filho, Lucas. Foi interessante porque eu não queria fotografar, Lucas tinha cerca de 1 mês de vida. Mas eu estava sendo bem perseguida pela imprensa mundial. Então fiz e cedi apenas para a imprensa inglesa e, no Brasil, escolhi a CARAS”, contou ela, relembrando o nascimento de seu primogênito, da relação com o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger (80). “E essa capa ficou muito bonita, uma joia mesmo nessa revista maravilhosa. Então agradeço também”, completou ela. Sem disfarçar sua ansiedade, Luciana abriu correndo a caixa do presente e pediu ajuda: “Como tira o colar. Quero colocar já. Achei lindo! Parabéns pelo bom gosto”.

Antonio Fagundes e Rosana Chinche

Adriane Galisteu recebe a joia

Luciana Gimenez e Rosana Chinche

FOTOS: ADEMAR TERRA E TAII AMARALL