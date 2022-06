Buddy Valastro, o Cake Boss, revela a receita do seu sucesso

Em São Paulo, Buddy Valastro, o Cake Boss, reforça laço com o Brasil e dá exemplo de superação após acidente e cirurgias

Por Tamara Gaspar Publicado em 22/06/2022, às 14h30

É impossível falar de confeitaria sem falar de Buddy Valastro (45). Famoso pela genialidade com os doces e por apresentar deliciosas batalhas gastronômicas na TV, o Cake Boss, como é conhecido, mais uma vez aterrissou em solo verde e amarelo e admite: “Já me considero um cidadão brasileiro! Aqui, me sinto como uma estrela do rock! São os melhores fãs do mundo”, diz ele, celebrando cinco anos de sucesso de seus negócios no País.

Por falar em celebração, nos últimos tempos não faltam motivos para o chef norte-americano brindar. Há quase dois anos, ele sofreu um acidente em um armador de pinos de boliche e quase perdeu os movimentos da mão direita. Foram preciso cinco cirurgias e muita força de vontade para Buddy superar a adversidade e voltar a exercer sua arte. “Depois de tudo que passei, a maior lição foi ver a importância da família. Além disso, foi como um chacoalhão para mim no sentido de dar mais valor para as coisas simples, atividades cotidianas. De uma hora para a outra, eu não conseguia fazer isso, dependia de outras pessoas e não podia fazer o que mais amava, que é confeitar”, lembra ele, sem perder a esperança. “Desistir nunca foi opção. Nasci para fazer isso”, diz Buddy, que conferiu de perto o trabalho das seis unidades da Carlo’s Bakery, em São Paulo.

– Qual a receita de seu sucesso?

– Não tem como chegar onde estou sem sacrifício e trabalho. É importante lembrar que não cheguei aqui sozinho, minha família e equipe foram parte fundamental disso. E quando falamos de pessoas, dar o exemplo sempre foi um dos meus lemas. Se precisar, lavo louça, limpo o chão, todo mundo deve saber fazer isso. Nunca tive que dizer “sou o chefe” para liderar, isso estava escrito na forma como conheço meu negócio do começo ao fim.

– Seu elo com o Brasil é forte...

– É o País em que eu já passei mais tempo fora de casa. Cheguei a morar aqui de dois a três meses quando estava gravando na TV.

– Tem algum prato brasileiro que gosta e aprendeu a fazer?

– Como quase um cidadão brasileiro, falo que fico bravo ao ver que a culinária brasileira não tem seu devido reconhecimento. Uma das coisas que mais me encantaram foi o bolo da vovó, o clássico bolo de cenoura com brigadeiro.

– Se o Buddy não fosse um confeiteiro, o que teria sido?

– Essa é uma boa pergunta! Não consigo nem me imaginar não sendo confeiteiro!

– Qual seu grande sonho?

– É continuar inspirando as pessoas e levar a Carlo’s Bakery para todos os continentes.

