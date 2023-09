Autoridades celebram ciclo de Fernando José da Costa

Em São Paulo, ex-secretário de Justiça festeja memórias da longevidade e parcerias sólidas

Na presença da família, dos amigos e de autoridades políticas, o ex-secretário de Justiça de SP Fernando José da Costa celebrou seus 51 anos de forma grandiosa. Realizada no Tetto Roof top Lounge, na capital paulista, a festa reuniu cerca de 700 convidados, entre eles o ex-presidente da República Michel Temer (82), os ex-governadores João Doria (65) e Rodrigo Garcia (49) e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (55).

“A alegria de comemorar 50+1 anos é o compromisso por ter trilhado um caminho único e inspirador, de ter construído relações preciosas e de ter acumulado lembranças que aquecem meu coração”, disse Fernando, acompanhado da eleita, Cristiane Zanetti, e das herdeiras, Júlia e Giovanna. “A verdadeira longevidade não é acrescentarmos mais dias em nossa vida, mas, sim, acrescentarmos mais vida em nossos dias”, emendou o aniversariante, sem economizar nas palavras durante seu discurso de agradecimento aos presentes na noite.

Na lista de convidados, destaque ainda para o presidente da Assembleia Legislativa de SP, o deputado André do Prado (54), o secretário nacional da Justiça, Augusto Botelho, o presidente do PSDB/SP, Marco Vinholi (38), a procuradora-geral de SP, Inês Coimbra, além do presidente e do vice–presidente do Tribunal de Justiça Militar, Orlando Geraldo e Paulo Adib Casseb, respectivamente. “Minha festa de aniversário foi o palco onde as notas da minha história se harmonizaram em uma melodia de amor e gratidão”, avaliou Fernando. “Nesses 51 anos, construí um álbum de memórias repleto de momentos especiais. Que as próximas páginas sejam ricas em momentos de felicidade e conquistas”, completou ele.

Fernando Kfouri, Rodrigo Garcia, Camila Kühl Pintarelli, Fernando Akaoui, Lia Porto, João Doria e Julio Serson se reúnem para felicitar o amigo

Fernando e sua Cristiane recebem Ricardo Nunes e Regina

Cleide e o eleito, Alvaro Almeida.

O delegado geral de SP Artur Dian com a amada, Patricia Bernardinello.