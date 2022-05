Arthur Aguiar volta para casa, reencontra a família e avalia jogo no BBB 22: "Faria tudo de novo"

Campeão do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar conta que não estudou o reality show antes e agradece sua mulher, Maíra Cardi, como parte da vitória

Marcelo Bartolomei Publicado em 04/05/2022, às 09h56

Já faz tempo que o Big Brother Brasil não é somente um programa de entretenimento. E o campeão da 22ª edição sabe bem disso.

Arthur Aguiar (33), ator e cantor com milhões de fãs e seguidores, passou pelo confinamento para se reconectar à sua essência. Para isso, teve na família — a eleita, a empresária e influenciadora digital Maíra Cardi (38), e a filha, Sophia (3) — o alicerce para se reerguer e retomar a alegria de viver.

De cancelado a consagrado, o novo queridinho do Brasil voltou para casa alguns dias após ser aclamado como o campeão do reality show. Ele abriu seu refúgio para CARAS para mostrar como vive e analisar sua participação no jogo.

Leia a entrevista publicada na Revista CARAS com Arthur Aguiar, campeão da 22ª edição do BBB:

Arthur Aguiar e Maíra Cardi em casa | Fotos: Rogério Pallatta/CARAS

– Que conclusão tirou de tudo que viveu no Big Brother?

Arthur – Sempre falei que é muito mais que um programa de entretenimento. É uma grande oportunidade de dar um mergulho para dentro de si próprio e de as pessoas te conhecerem como você é. Foi uma experiência muito transformadora. Me sinto livre!

– Foi difícil participar do reality show? Como se sente hoje?

Arthur – Estar com as pessoas que amo me faz tão bem! Saí muito mal da casa e hoje já não me sinto assim. Lá foi muito difícil! Teve um momento que não me reconhecia mais. No finalzinho, estava triste, sem vida, com semblante envelhecido... Sorte que faltavam dois dias para acabar!

– Considera mesmo que passou de cancelado a consagrado?

Arthur – Disseram isso, não fui eu, até porque acho arrogante eu falar... Mas fico feliz de ter conseguido mostrar um outro lado meu para o Brasil, de terem me acolhido, de eu ter conseguido reconquistar a minha vida! O que posso dizer para quem passa por algum tipo de história assim é:olhe para você. Minha filha me deu forças para me levantar. Depois foi minha esposa. E daí pensei em mim. É preciso se reconhecer antes de qualquer coisa. Era um processo pelo qual eu precisava passar. Meu olhar sobre a vida mudou. Eu faria tudo de novo.

– O que foi determinante para sua ida ao BBB22?

Arthur – Não tinha opção, não estava legal. Por isso me arrisquei, me joguei mesmo. Eu entrei pela minha filha, queria que a Sophia se orgulhasse de mim no futuro, que não fui legal com ela nem com a mãe dela em algum momento, mas ela verá que eu tentei, que fiz tanta coisa legal depois. A decisão foi tomada em conjunto. Maíra falou: “Você vai!”. E estávamos no nosso melhor momento junto dessa nossa nova história, um momento de casal, de parceria, de construção de base.

– Maíra te defendeu daqui de fora como ninguém...

Arthur – Essa vitória não é só minha. Tenho que dividir com Maíra porque ela jogou junto comigo. Eu nem sabia, mas ela sentiu a necessidade de fazer isso de fora do jogo. Agora que saí tenho plena consciência de que é uma vitória nossa. Tirando a Sophia, é a nossa primeira conquista como casal. Achei muito bonita a maneira como ela me defendeu, se colocou no pelotão de frente... Não fiquei surpreso por ela, pois ela é assim mesmo. Mas não sabia que ela teria tido essa necessidade.

Maíra – Eu fui porta-voz dos fãs do Arthur. Inclusive fiquei muito parecida com o fandom, que tem muita personalidade e cobrou da gente determinados posicionamentos. O Arthur só continuaria ali por causa deles. Aprendi a dar valor porque o jogo vinha deles.

– A imprevisibilidade do jogo, mesmo tendo traçado estratégias...

Maíra – Não houve nada!

Arthur – Todo mundo acha que fizemos um estudo, uma preparação, mas não teve! Não dá para manter um personagem em 100 dias. Entrei com minhas qualidades, meus defeitos... Quem eu sou é quem fui lá! Porque não se sabe o que vamos encontrar lá dentro. Sabemos das dinâmicas, mas não o que vamos encontrar nas outras pessoas nem em você mesmo!

Maíra – Esta preparação que tanto falam, na verdade, é a que ele vez para a vida.

– Você participou do BBB9. O programa mudou de lá para cá?

Maíra – Antes, a rede social era o Orkut. Não tinha esta interação com o público, você jogava sozinho. Hoje, tem o jogo lá dentro e o daqui de fora. Foi isso que tivemos que perceber, mudar equipe, correr atrás para virar o jogo.

– O que vai fazer com o prêmio de 1 milhão e meio de reais?

Arthur – Eu não achava que ia ganhar e não faço ideia ainda. Mas vou decidir com minha família. Ajudamos muita gente e isso acaba voltando. Não contamos para ninguém. A gente dá o que tem vontade, não o que sobra.

– Como fica o profissional?

Arthur – Tenho muitos convites, shows marcados até dezembro. Realmente, a visibilidade do programa é enorme! Novela? Ouvi algo sobre uma participação, mas não é nada certo ainda, e também tem um convite para ser apresentador. Mas o meu foco é na música. E tenho convivido com gente muito generosa até agora. Até agora todo mundo conhecia o ator, mas a música faz parte de mim!

