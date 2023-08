Após surgir no Emmy, Marina Ruy Barbosa celebrou sucesso em NY: "Emocionante"

Em 2015, Marina Ruy Barbosa foi capa da Revista CARAS e comentou sobre sua rotina intensa de trabalho aos 20 anos

Depois de representar o elenco da novela Império no Emmy Internacional de 2015, a atriz Marina Ruy Barbosa (28) resolveu curtir a cidade de Nova York. Destaque na revista CARAS, a famosa fez uma breve análise sobre a carreira e a conquista do sucesso aos 20 anos.

"[O Emmy] Foi emocionante. Sou muito jovem, cheia de sonhos e estar realizando vários deles com 20 anos é demais! Sou muito grata à vida", disse ela, que na época interpretava a personagem Maria Isis, amante do Comendador.

Uma das artistas mais populares da TV Globo, Marina comentou sobre a rotina intensa de trabalhos na emissora, a qual acabou, praticamente, emendando uma novela na outra.

"Eu sou viciada em trabalho. É difícil para mim recusar algo bom e tenho sido chamada para projetos diferentes, que dão gosto. Procuro me alimentar bem, dormir o máximo possível quando estou de folga e curtir a família. Amo o que faço. Então, o trabalho é diversão", disse.

Em meio a o sucesso de suas personagens, a qual faz questão de exaltar a diversidade de todas elas, a famosa revelou que adora fazer pesquisas para definir bem a personalidade de cada uma.

"Meus últimos trabalhos foram a Maria Isis, em Império, a Malvina, em AmorTeAmo, e agora a Eliza, em Totalmente Demais. São três personagens em um ano. Gosto muito de estudar, de traçar o perfil dos personagens e as três têm personalidades bem diferentes. Junto da equipe, tento criá- las de forma bem distinta", declarou.

Um verdadeiro fenômeno das redes sociais, onde já contava com uma legião de fãs, Marina garantiu que não costumava se policiar quanto às postagens: "Eu sou bem tranquila e muito família. Não tenho de ficar me policiando sobre as coisas que vou fazer. Não gosto é quando sai alguma fofoca mentirosa".

