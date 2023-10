Aos 90 anos, Rosamaria Murtinho dá seu exemplo de vitalidade

Rosamaria Murtinho reflete sobre o passar do tempo e elenca suas conquistas

Toda produzida e animada, Rosamaria Murtinho (90) recebeu CARAS em sua casa, em São Conrado, no Rio de Janeiro. “Gostaram? Eu me inspirei na Chanel”, disse ela, referindo-se à estilista francesa Coco Chanel (1883-1971), assim que a equipe chegou. Prestes a celebrar mais um ano de vida, a atriz se diverte ao constatar que é uma nonagenária, mas lida bem com o passar do tempo e declara sua vontade de voltar para a TV e de fazer coisas novas. “Acho que nunca é tarde para nada”, afirma a artista, planejando seu primeiro monólogo. Casada com o ator Mauro Mendonça (92), mãe de Rodrigo (59), João (60) e Mauro Mendonça Filho (58), e avó de Anna Luiza (23), Januária (17), Victoria (35), Sofia (19) e Pedro Lucas, a paraense é grata por tudo o que construiu. “Tive sorte na vida porque fiz uma carreira e uma família e acho que fui vitoriosa nas duas áreas da vida.”

– Quer dizer que demorou para você se descobrir como uma nonagenária...

– Eu percebia... fiz aniversário de 90 anos, comprei aqueles balões com os números, mas o nome nonagenária! Eu fiquei pensando quando me falaram... Gente, sou uma nonagenária. E aí comecei a rir, né? (risos)

– E você se sente como uma?

– Eu tenho minhas limitações como nonagenária, porque você precisa ter, né? Mas, na cabeça, me sinto mais jovem. Eu tenho sorte, faço parte daquelas pessoas que envelheceram, mas não ficaram velhas. Envelheci como todo mundo envelhece, porque o tempo passa para todo mundo e passou para mim também, mas ficar velho é outra coisa. Eu estou na adolescência da velhice.

– O que você tem feito?

– Eu vou levando. Leio muito, vou ao teatro, ao cinema, às vezes até sozinha. Se uma amiga não quiser ir ao cinema, eu deixo de ir? Eu não! Quem está querendo ir sou eu. Faço o meu curso no Chronos, que me ajudou, a minha memória deu um salto muito grande com ele. Porque o cérebro é um músculo como outro qualquer, então você tem que ativar esse músculo. E faço musculação e hidroginástica três vezes por semana.

– Está sempre no Instagram. Gosta de rede social?

– Não sei muito porque não é da minha geração, mas mexo alguma coisa. Tenho bastantes seguidores, vejo os comentários. Perguntam sempre quando vou voltar a fazer novela. Me cobram muito.

– E você quer voltar a fazer?

– Eu quero! Agora, a Nathalia Timberg foi escalada para uma, então, já é ótimo! Tem uma turma que está esperando escalação. Só que, para a produção escalar uma pessoa, o autor precisa escrever. Mas estou com dois projetos para o teatro. Quero fazer uma coisa que nunca fiz na minha vida, que é um monólogo.

– Nunca é tarde para fazer uma coisa nova, não é mesmo?

– Acho que nunca é tarde para nada. Eu tenho vontade de voltar a estudar francês, tenho vontade de voltar a estudar dança. Vi que na Sauer Danças tem um grupo, todas de cabelo branquinho, e falei: é comigo! (risos) Vamos ver se tenho vontade e força. Às vezes, eu boto uma música e começo a dançar sozinha aqui em casa.

– Já que falou do cabelo branco... Você lida bem com o passar do tempo?

– A coisa veio naturalmente e aos 90 anos passei a ter mais a consciência disso. Até então, eu não ficava pensando em rugas, porque isso tem que ter mesmo. Não ficava pensando em coisas que eu fazia e não faço mais. Estou grisalha, acho chique. Como ainda não estou caindo aos pedaços, então acho que compõe (risos). Não tenho vontade de pintar. Não sei qual vai ser a novela que eles vão me escalar, mas se precisar de cabelo branco, eu fico, se precisar pintar, eu pinto. Eu estou esperando a escalação.

– O que mudou com a chegada da maturidade?

– Eu sou de Escorpião, tinha gênio. Agora, sou uma gracinha, um amor. Não reclamo, acho tudo bom, agora estou fofa (risos).

– Na pandemia, você enfrentou uma depressão. Já superou isso?

– Sim, tomo remédio, porque não quero nunca mais me sentir daquele jeito. Minha analista e minha psiquiatra deram um jeito nisso, então vou levando.

– Como se sente ao ver a carreira e a família que você construiu?

– Sou uma pessoa que teve sorte na vida, porque fiz uma carreira e uma família e acho que fui vitoriosa nas duas. Então, fico contente com isso e só agradeço. Todo dia agradeço a minha cama, meu trabalho, minha comida... Hoje, vou agradecer a entrevista que a gente está fazendo. Porque você tem que ser grata, por chegar a essa idade e estar bem, com saúde.

– Como foi conciliar a vida profissional na TV, no cinema e nos palcos com a criação dos filhos?

– Foi uma barra, mas eu consegui. Meus filhos todos, graças a Deus, têm bom caráter, me procuram. Acho que fui vitoriosa na formação de uma família, com a ajuda do Mauro, claro, que sempre esteve ao meu lado. Apesar de que a gente passou oito anos separados. Na época, nós demos um tempo e depois resolvemos que era melhor voltar.

– São 60 anos juntos e comemoraram até bodas de diamante. Qual é o segredo para um relacionamento dar certo?

– Paciência. Segredo é difícil, mas se você tiver paciência e mais compreensão do outro, funciona. Eu, agora, por exemplo, me abraço muito mais. Gosto muito mais de mim do que eu gostava quando era moça.

– Você está sempre no ar em alguma reprise. Agora, está no canal Viva com a novela Corpo Dourado. Gosta de se rever?

– Eu gosto, fico dizendo ‘meu Deus, como eu tinha cabelo!’ (risos). Porque eu fiquei na menopausa e perdi um terço do cabelo. Olha, não tinha ruga no nariz! Mas eu fico dizendo tudo isso na boa, sabe? Eu não fico nostalgicamente querendo voltar ao tempo, mas só me lembrando das coisas que aconteceram. Eu não quero voltar atrás, Deus me livre! Eu quero ir para frente, sempre!

