André Lamoglia comemora o sucesso em 'Elite': 'Sou muito grato'

O brasileiro André Lamoglia conquista prêmio e festeja o sucesso no fenômeno 'Elite'

por Daniel Palomares Publicado em 03/10/2022, às 09h33

O sucesso de André Lamoglia (27) não conhece fronteiras. O trabalho como Ivan na quinta temporada de Elite, série espanhola que virou fenômeno na Netflix, o levou para lugares que ele jamais imaginaria. O ator carioca esteve em Sarajevo, na Bósnia e Herzego­vina, para receber o prêmio de melhor ator jovem e não consegue esconder toda a emoção e a gratidão por tudo que viveu nos últimos anos. “Só reafirma o quanto a arte é universal. Tenho orgulho de representar o meu país”, comemora André, em papo exclusivo com CARAS sobre a sua experiência internacional e os próximos passos da carreira.

– O que viu de mais interessante e que te marcou na passagem por Sarajevo?

– A história é muito interessante. Eles enfrentaram uma guerra não tão distante assim, tudo é muito presente ainda. Buscar a melhor maneira de seguir a vida depois de algo tão triste me parece muito valente.

– Como a vida se transformou após a série Elite?

– Mudou tudo! Em matéria de notoriedade e maior reconhecimento do público, não apenas o mundial, mas também o brasileiro. Elite tem resultado, cada vez mais, em ótimos convites profissionais. Sou muito grato. Por outro lado, tenho feito questão de que meu dia a dia fora do set seja o mais próximo possível da realidade. Sigo o mesmo André.

– O assédio aumentou?

– Bastante! Já cheguei a ver gente mandando fotos ousadas nos stories, mas confesso que não costumo abrir. Mensagens de carinho nas redes eu recebo com muita gratidão e tento retribuir, respondendo e curtindo pelo menos alguns. Amo receber o carinho das pessoas.

– Elite tem cenas quentes de sexo. Como encara isso?

– No começo, questionava sobre como esse tipo de sequência aconteceria, porque nunca havia realizado cenas parecidas, mas isso deixou de ser uma questão. Contamos com uma equipe reduzida no set e uma coordenadora de intimidade. A logística é mais simples do que parece. Toda a equipe nos deixa muito confortáveis com o profissionalismo para que essas cenas sempre aconteçam normalmente.

– Tem vontade de trazer os colegas de elenco ao brasil? Do que mais sente falta daqui?

– Todos têm muita vontade de vir conhecer. A Valentina Zenere (25), que dá vida a isadora na série, já conhecia o brasil e ama. Gosto de mostrar músicas, fotos e um pouco da nossa cultura. Sinto muita falta da minha família, dos amigos de infância, das praias de onde cresci e, claro, da comida!

– O que podemos esperar do Ivan na próxima temporada? E do romance dele com Patrick?

– Vamos ver o personagem enfrentar grandes desafios pessoais e passar por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Isso vai mexer muito com ele internamente e com sua forma de encarar a vida, inclusive no seu relacionamento com o patrick. Infelizmente, só posso adiantar isso por enquanto. Tomo puxão de orelha se der spoilers! (risos)

– Você já está trilhando uma carreira internacional de sucesso, mas tem vontade de trabalhar no Brasil? Faria uma novela, por exemplo?

– Tenho vontade de fazer personagens diversos e sempre diferentes dos anteriores em obras que eu leia e que eu aposte. Para mim, é mais importante gostar da história a ser contada, e do personagem, do que necessariamente priorizar determinado formato, se é para tv, para o cinema, para o streaming; ou para qual país. Costumo dizer que vou eu e minha mochila para onde os bons trabalhos me encantarem, seja no brasil ou em qualquer parte do mundo.

– Como você percebe esse movimento de artistas brasileiros ganhando o mundo e tendo várias oportunidades fora?

– Vejo de uma forma extremamente positiva. Acho enriquecedor como artista poder trabalhar com diferentes culturas e em diferentes produções. O streaming tem permitido, mais do que em qualquer outro momento, esse tipo de intercâmbio. Ter a possibilidade de fazer um trabalho de reconhecimento mundial não tem preço. Espero que essa tendência só melhore e aumente.

FOTOS: Mario Illic / Offpress