Alírio Netto e Livia Dabarian apresentam a filha recém-nascida, Linda

Em clima de rock’n’roll, Alírio Netto e Livia Dabarian falam sobre o nascimento da filha: ‘É uma mudança de prioridade enorme'

Ela tem apenas 2 meses, mas já é responsável por inúmeras transformações na vida dos papais, Livia Dabarian (35) e Alírio Netto (46). Esperta e sorridente, Linda trouxe mais cores, responsabilidades e amor à vida do casal. “É a experiência mais insana e gratificante da vida. É um amor enorme e dá vontade de ficar agarrada enchendo ela de beijos o dia inteiro”, afirma a mamãe, considerada uma das grandes estrelas dos musicais. “Linda nos ensina toda hora como ver o mundo de uma perspectiva diferente e isso é, talvez, a coisa mais incrível!”, diz o cantor, durante ensaio newborn com a pequena em Madri, na Espanha, onde a família está radicada há três anos. E, claro, ao melhor estilo rock’n’roll, gênero que permeia a história do casal, junto há quase oito anos. “Morar fora é uma eterna sensação de não pertencer a lugar nenhum, mas isso também é libertador. Adoramos a cultura espanhola e estamos adaptados a quase tudo, menos ao fato de que tudo fecha no horário da siesta!”, comenta a atriz, que passa por alguns apuros. “Eu não sabia como falava berço em espanhol! Fomos em uma loja de móveis e eu fiquei mostrando fotos do que precisava!”, lembra ela, entre risos.

Adaptados à nova rotina — com fraldas, banhos, mamadeiras e poucas horas de sono, o casal já traça a volta aos palcos. Livia retoma a agenda em outubro, no musical We Will Rock You, no qual dá vida a uma vilã, em Madri. Já Alírio se prepara para uma turnê europeia. “Devo lançar algo este ano, inclusive uma música em dueto com a Livia, que eu compus para nossa Linda”, adianta ele, que integrava a extinta banda Shaman.

Sem abraçar os romantismos, Livia fala sem medo sobre os altos e baixos da maternidade. “É um desafio enorme manter a saúde mental com a quantidade de informações que encontramos on-line e, no fundo, o mais importante sempre vai ser a dinâmica da sua família e o que funciona para você e seu filho”, diz ela, que ainda enfrentou obstáculos com a amamentação. “No início foi difícil. Tive mastite e o leite empedrou. Foi dolorido. Dá vontade de desistir. Não sei o que seria de mim se não fosse a ajuda do Alírio e da minha mãe! Hoje, a gente ri, mas foi punk. É um dos momentos que mais curto do dia. Estar com Linda nos braços dando de mamar para ela”.

Assim como Livia, Alírio tem tirado de letra a missão. “Pai tem que participar! Já peguei a técnica de trocar fraldas, fazer mamadeira e tal…Tento cuidar também da Livia, geralmente a mãe fica de lado e isso não é justo”, diz ele, ciente de sua responsabilidade. “Que ela siga suas crenças e sonhos, que tenha sabedoria e inteligência para lidar com as frustrações. Nós estaremos aqui para ela”, resume o artista.

FOTOS: NANE CALLEGARIO; BELEZA: VANESSA MUNIZ