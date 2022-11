William, príncipe de Gales, causa climão ao dizer que torce para Inglaterra

País de Gales e Inglaterra têm confronto direto pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar valendo vaga para próxima fase

Nesta terça-feira, 29, as seleções do País de Gales e Inglaterra se enfrentam pela Copa do Mundo no Catar. A grande rivalidade entre os países saiu das quatro linhas e acabou chegando na realeza. Príncipe William (40), atual príncipe de Gales, disse que torce para a Inglaterra.

William se tornou príncipe de Gales depois que sua avó, Elizabeth II, faleceu. Isso se deu porque seu pai, Charles III (74), que era o detentor do título, acabou se tornando Rei do Reino Unido após a morte da mãe.

Durante uma visita à Gales neste mês, ele acabou revelando que sua torcida para seu país natal, visto que nasceu na Inglaterra. “Torço pela Inglaterra desde que era muito novo, mas torço para Gales no rugby. Digo a todos que torço para as duas (equipes)”, contou ele, segundo informações divulgadas pela AFP.

"Devo prestar atenção às minhas afinidades porque temo que se deixo de apoiar subitamente a Inglaterra para apoiar Gales, também não será correto para o esporte. Portanto, não posso fazer isso", disse o príncipe, tentando defender seu posicionamento.

Porém, suas falas não foram muito bem recebidas pelos galeses. “Claro que (William) pode torcer para quem quiser e como presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA) é compreensível que conheça os jogadores, mas certamente deve perceber que usar simultaneamente o título de Príncipe de Gales é totalmente inapropriado”, disse o ator galês Michael Sheen (53).

O problema que William enfrenta é que as seleções estão juntas no Grupo B da Copa do Mundo no Catar. A Inglaterra encara uma situação mais confortável, pois venceu o Irã e empatou com os Estados Unidos. Enquanto o País de Gales, se vê na quarta colocação, com grandes chances de não ir às oitavas de final, pois empatou com os Estados Unidos e perdeu para o Irã. Para avançar, eles precisam vencer exatamente a Inglaterra.

