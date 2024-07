A triste história da infanta Elena, que foi rejeitada para ser rainha

Filha do Rei Juan Carlos, a infanta Elena não conseguiu assumir o trono da Espanha por uma decisão do pai e ainda sofreu com outra ordem. Conheça a história

A Espanha também possui uma família real e vários detalhes da realeza espanhola repercutem ao redor do mundo. Um destes detalhes é a história da infanta Elena, filha do Rei Juan Carlos e da rainha Sofia. Ela é a primogênita do antigo monarca, mas foi rejeitada para assumir o cargo de rainha. Entenda mais sobre a história da infanta Elena:

A infanta Elena é a primeira filha de Juan Carlos e Sofia e nasceu no dia 20 de dezembro de 1963, sendo batizada com o nome de Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón e Grécia. Caso o trono da Espanha fosse passado para o primogênito, ela teria se tornado a rainha quando o pai renunciou ao posto. Porém, ela foi rejeitada para a função. Isso porque, na lei espanhola, o herdeiro do trono é o primeiro filho homem na linha de sucessão. Assim, o trono foi para o irmão do meio dela, o Rei Felipe VI, que é quatro anos mais jovem do que ela.

Quando Elena nasceu, o rei Juan Carlos tinha a possibilidade de mudar a Constituição da Espanha para que a filha fosse sua sucessora, mas ele não quis entrar neste assunto e deixou a lei do jeito que estava. “O rei duvidava da estabilidade emocional da infanta Elena, não reconhecia condições para que ela fosse herdeira”, disse o jornalista Jaime Peñafiel, especialista na realeza espanhola ao site Flash!.

Infanta Elena cumpria ordens do pai

De acordo com a imprensa internacional, Elena é a filha mais próxima do pai e sempre o visita em Abu Dhabi, para onde ele se mudou depois de sair do posto de rei. Inclusive, ela sempre respeitou as regras e normas dele. Um exemplo disso é o seu divórcio de Jaime Marichalar. Ela se casou com um aristocrata quando era mais jovem para seguir as ordens do pai de ter um bom casamento, mas não era feliz. Quando ela decidiu se divorciar, ela foi impedida por seu pai. O rei disse para a filha esperar e tentar ter afeto pelo marido, mas isso não aconteceu e ela terminou recebendo a autorização para se separar vários anos depois. Em 13 de novembro de 2007, a família real confirmou o divórcio dela.

Hoje em dia, a infanta Elena leva uma vida discreta e longe dos holofotes. Ela participa de poucos eventos da realeza, já que não é mais considerada um membro ativo da realeza desde que o irmão mais novo se tornou rei. Por isso, Elena não recebe mais fundos da realeza e se sustenta com seu trabalho como Diretora da Área Social de uma fundação. Ela mora sozinha em um apartamento de Madrid, já que não se casou novamente e nem teve outros namorados. Além disso, ela tem uma relação distante com seus filhos, Froilán e Victoria Federica, e com os outros familiares.