Confinado do Celebrity Big Brother UK, Gary Goldsmith, tio de Kate Middleton, surpreende ao falar sobre o paradeiro da sobrinha, que está sumida do público

Confinado no Celebrity Big Brother UK, o tio de Kate Middleton, Gary Goldsmith, falou sobre o paradeiro da sobrinha. A princesa de Gales está desaparecida dos holofotes desde fevereiro, quando realizou uma cirurgia abdominal, sem revelar muitos detalhes ao público.

Após ser questionado pela atriz Ekin-Su Cülcüloğlu, que também está participando do reality show, o irmão de Carole Middleton, mãe da princesa, surpreendeu ao gaguejar com sua resposta. "Posso te perguntar uma coisa? Onde está Kate?", questionou a atriz, que deixou Gary visivelmente desconfortável.

Querendo manter a privacidade da sobrinha, o empresário desviou do assunto. "Porque ela não quer falar sobre isso...", iniciou Gary, que foi completado por Ekin-Su. "Nós não podemos falar sobre isso", afirmou a atriz. "É a última coisa que eu iria fazer", afirmou o tio de Kate.

Gary ainda citou um código de conduta da realeza britânica, que o impede de falar mais sobre o assunto. "Se for anunciado [pelo Palácio], eu lhe darei uma opinião", contou o famoso, que ainda garantiu que a esposa do príncipe William está bem. "Eu conversei com sua mãe, minha irmã, e ela está recebendo os melhores cuidados do mundo. Família vem em primeiro lugar, antes de qualquer coisa", afirmou o empresário.

Gary Goldsmith estaria 'evitando problemas' com a família real

Pouco antes se ser confinado no Celebrity Big Brother UK, Gary Goldsmith declarou ao jornal britânico The Sun que tentaria evitar causar problemas com a realeza durante sua participação no reality show. Ele ainda contou que a princesa está sob um momento de muito 'estresse' desde que passou por um procedimento abdominal cirúrgico no dia 16 de janeiro.

Gary contou ainda que conversou com a mãe de Kate, a empresária Carole Middleton, antes de entrar no reality show: “Falei com Carole apenas para enviar lembranças e conversamos sobre Kate, dado o que está acontecendo”, disse ele, que acrescentou. “Há muita coisa acontecendo na família no momento”.

“Então, ela está ‘girando muitos pratos’ agora, é muito estressante. Então a última coisa que farei é trazer estresse para eles”, disse o tio de Middleton.