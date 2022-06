Show de luzes homenageando a Rainha Elizabeth II encerra comemorações do Jubileu de Platina

Nesta quinta-feira, 2, o primeiro de quatro dias de comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96) se encerrou em grande estilo!

Um show de luzes cruzou por Londres no dia de festa. A iluminação foi acendida pela Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor, sua moradia, e percorreu até o Palácio de Buckingham onde estava Príncipe William (39) e sua família.

A fachada do Palácio de Buckingham recebeu coloridas projeções com imagens da monarca em várias fases dos seus 70 anos de reinado.

Na próxima sexta-feira, 3, ocorrerá um serviço na Catedral de São Paulo em Londres mas a Rainha não estará presente já que sentiu um desconforto durante seu primeiro dia de eventos.

The Queen lighting up the Beacon at Buckingham Palace by pressing a button at at Windsor Castle. pic.twitter.com/n0D7PcNsAe