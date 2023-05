Sem Harry, Rei Charles III reúne membros da família na varanda do Palácio de Buckingham

Seguindo a tradição, Rei Charles III e a rainha Camilla acenam para a população na varanda do Palácio de Buckingham após a coroação

Logo depois do fim da cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, o Rei Charles III e a rainha Camilla seguiram em uma carruagem até o Palácio de Buckingham. Lá, eles se reuniram com outros membros da família real para acenar para a população direto da varanda tradicional do local.

Com suas coroas e os mantos, o rei e a rainha esbanjaram simpatia na aparição em público após o evento histórico. Eles contaram com a presença dos pajens de honra, incluindo o príncipe George, que é herdeiro do trono, e também de outros membros da família, como o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate Middleton, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, a princesa Anne, Lady Louise e o Duque de Edimburgo.

Porém, o público sentiu a falta do príncipe Harry, que é o filho caçula do Rei. Harry esteve presente na coroação, mas foi embora logo depois. Os rumores dizem que ele foi para o aeroporto para voltar aos Estados Unidos. Isso porque este também é o dia do aniversário do seu filho mais velho, Archie, que completou quatro anos.

Fotos: Getty Images

Leitura labial do príncipe Harry

A presença do príncipe Harryna coroação do pai, o Rei Charles III, e da madrasta, a rainha consorte Camilla, agitou a internet neste sábado, 6. Ele não teve um papel oficial na celebração e foi apenas mais um dos convidados para o evento histórico. Porém, os olhos do mundo também estavam voltados para ele. Tanto que uma especialista em leitura labial tentou identificar o que ele disse durante a celebração.

De acordo com o site Daily Mail, a especialista em leitura labial Jacqui Press revelou o que conseguiu identificar nas declarações do príncipe Harry. Segundo ela, ele teve conversas casuais e sem um assunto específico da coroação.

Harry foi visto conversando com Jack Brooksbank e até contou uma piada. “Isso é engraçado, interessante”, disse ele. Em outro momento, Brooksbank fez uma pergunta não identificada e Harry respondeu: “Cerca de quinze para as quatro? Acho que amanhã...”. Antes disso, o príncipe cumprimentou as pessoas ao seu redor com: “Bom dia, bom dia, como vão vocês?”.

O príncipe Harry chegou à Abadia de Westminster acompanhado das primas, a princesa Eugenie e a princesa Beatrice, e sentou na terceira fileira da área reservada para a família real. O irmão mais velho dele, o príncipe William, sentou na primeira fileira com a esposa, Kate Middleton, e os filhos.