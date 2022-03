Se recuperando da Covid-19, Rainha Elizabeth II volta a fazer reuniões online

Na semana passada, a Rainha Elizabeth II havia cancelado todos os seus compromissos, até mesmo os virtuais

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 21h49

Nesta quinta-feira, 3, a Rainha Elizabeth II (95) voltou aos seus trabalhos reais após contrair Covid-19.

A monarca realizou duas reuniões virtuais no Palácio de Buckingham. O Alto Comissário para a República de Trinidad e Tobago em Londres e sua esposa se encontraram e interagiram com a Rainha no Palácio por meio de uma tela.

Outra reunião feita pela matriarca da Família Real foi com o Alto Comissário de Malawi, Dr. Thomas Bisika (54), e sua esposa. O Alto Comissário presenteou a Rainha com uma pintura.

Na semana passada, a Rainha havia cancelado todos os seus compromissos, até mesmo os virtuais por conta da doença.

E na quarta-feira, 2, o Príncipe Charles (73) revelou o quadro de saúde de sua mãe dizendo que Elizabeth II estava melhor e se recuperando.

A Rainha testou positivo para Covid-19 no dia 20 de fevereiro, e assim como ela, a sucessora de Elizabeth II, Camila Parker Bowles (74) também foi diagnosticada com a doença.

Outra reunião cancelada no Palácio de Buckingham...

No dia 27 de fevereiro, o Palácio de Buckingham anunciou que a Rainha Elizabeth decidiu cancelar um encontro entre diplomatas que aconteceria nesta quarta-feira, 2.

O motivo foi o conflito que ocorre na Ucrânia. A monarca foi aconselhada pelo Ministro de Relações Exteriores da Inglaterra a não fazer esta reunião que contaria com cerca de 500 diplomatas.

Além da Rainha, toda da Família Real também estaria presente no evento que aconteceria no Castelo de Windsor.