Saiba quem é o menino que acredita ser a reencarnação da princesa Diana

Filho de David Campbell demonstra ter uma ligação com a princesa Diana e o pai relata a história

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 15h32

A princesa Diana marcou a vida de milhõs de pessoas com o seu exemplo e beleza. Muitos anos após a sua morte, ela voltou a ser notícia por causa do caso misterioso de um menino que acredita que é a reencarnação da mãe dos príncipes William e Harry.

O caso viralizou na internet por causa das histórias que o pai do menino contou sobre a suposta ligação com a princesa. O menino em questão é Billy Campbell, filho de David Campbell, e diz ter uma conexão com a princesa Diana.

“Tudo começou quando alguém deu à minha esposa Lisa um cartão com Lady Di. Billy apontou e disse: 'Olha! Sou eu quando eu era uma princesa”, disse ele na Stellar Magazine. O momento aconteceu quando o menino tinha 2 anos, mas, ao longo do seu crescimento, ele continuou falando sobre isso. “Para um amigo escocês nosso, ele disse que quando era a princesa Diana costumava ir a um castelo naquele país das maravilhas com kilt. Ele descreveu o castelo como tendo 'unicórnios' e foi chamado de Balmoral”, contou o pai dele.

Em outro momento, Billy disse que tinha um irmão chamado John quando era a princesa Diana. Os pais desconfiaram e foram pesquisar, e descobriam que a princesa realmente teve um irmão chamado John e que morreu na infância. Por fim, o seu pai questiona se é apenas uma fase na vida do menino ou se ele realmente tem alguma ligação com a princesa. “Billy vai crescer e nunca se lembrar disso? Ele poderia realmente ser a essência reencarnada da princesa do povo?”, questionou em um relato.

Veja a foto de Billy Campbell com seu pai: