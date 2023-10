Saiba quanto custa o look bege de Meghan Markle

Meghan Markle apareceu com look todo bege em evento ao lado do príncipe Harry. Saiba qual é o preço do look

A duquesa Meghan Markle arrasou na escolha do seu look para uma rara aparição em público. A esposa do príncipe Harry surgiu com um modelito todo bege para participar de uma palestra nos Estados Unidos e o preço do look chamou a atenção.

Meghan usou um blazer bege com decote que deixou os ombros à mostra. O look é da grife Altuzzara e está esgotado. O modelito custa US$ 987 - cerca de R$ 5 mil. Além disso, ela completou o visual com calça de lã da mesma grife e que custa US$ 995 - cerca de R$ 5.060.

Meghan ainda usou sapatos da marca Aquazzura em couro mude, que custam US$ 825 - cerca de R$ 4.200. E ela também investiu em joias sofisticadas, com gargantilha de esmeralda no valor de US$ 4.100 - cerca de R$ 20.800 - e brincos da Sarah Hendler, avaliados em US$ 1.900 - cerca de R$ 9.600.

Meghan Markle e Príncipe Harry vão produzir novo filme da Netflix

Meghan Markle e o príncipe Harry já possuem um novo projeto com a Netflix para chamar de seu. Esse projeto faz parte do acordo milionário que o casal assinou com a plataforma de streaming há alguns anos. Segundo a coluna Page Six, do jornal “The New York Post”, a duquesa de Sussex se unirá ao marido para produzir a versão cinematográfica do livro “Meet Me at the Lake” [Encontre-me no Lago], de Carley Fortune.

A obra apresenta semelhanças com a vida real do duque e da duquesa de Sussex erelata uma história de amor entre um casal que se encontra em torno dos 30 anos, em um cenário próximo a Toronto, onde a ex-atriz morou quando começou seu relacionamento com Harry. A fonte da coluna comentou: “Eles adoram histórias de amor e comédias românticas”, afirmou, justificando o interesse do casal na história de Carley.