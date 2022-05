Rosto de Príncipe William irá estampar moeda em comemoração ao seu aniversário

Às vésperas de seu aniversário, Príncipe William terá sua cara estampada em moeda britânica

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 16h57

Nesta segunda-feira, 23, a Royal Mint (Casa da moeda britânica) anunciou que uma moeda especial com a face doPríncipe William (39) será lançada em homenagem ao seu aniversário de 40 anos.

A moeda especial que estampará a cara do Duque de Cambridge será a de cinco libras, e terá o rosto do Príncipe ao centro. Ao lado esquerdo da cara de William ficará o número 40, e do lado direito a letra "W".

O Príncipe William completa seus 40 anos no dia 21 de Junho, mês que será celebrado o Jubileu de Platina de sua avó, a Rainha Elizabeth II (96). Sua esposa, Kate Middleton, chegou aos 40 anos em janeiro deste ano.

Esta será a segunda vez que William aparece em uma moeda comemorativa. Em 2011, o Príncipe apareceu ao lado de Kate em uma moeda para comemorar seu casamento.

Confira aqui a moeda com o Príncipe William!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Mint (@royalmintuk)